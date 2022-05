„Odpoledne netekla vůbec a já měla prádlo v pračce, když přestala jít voda,“ zlobila se například Věra Pravdová. Jiná z žen se rozhořčovala nad tím, že neví, zda může vodu pít. „Mírný zákal, ani slovo o zdravotní nezávadnosti,“ reagovala Alena Vlková na informaci vodáren o havárii v Minkovické ulici. Horší voda doma tekla z kohoutku i Zdeně Kozlovské: „Nevypadala nijak hezky, ale už to bylo i jindy, zase bych se nebála, že by pouštěli do kohoutku závadnou vodu. Ale raději jsem zůstala u minerálky z lahve.“.