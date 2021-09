Kaiser Josef 2021 se uskutečnil v neděli 19. září. Klasický běh krajinou Vratislavic si pro sportovní nadšence připravil RunBo Team Liberec ve spolupráci s městským obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou.

Kaiser Josef 2021 | Foto: Deník/Jakub Volný

Sportovní atmosféru si nejdříve užili ti nejmenší ve věku od jednoho roku do šesti let. Čekala na ně trať v areálu hřiště Na Rozcestí. V půl 10 odstartoval hlavní závod, kterého se účastnily desítky závodníků. Zatímco junioři (7–15 let) svůj výkon zakončili na Mojžíšově prameni, tak senioři (16–99+ let) dali nohám zabrat a pokračovali až na rozhlednu na kopci Císařský kámen.