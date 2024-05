Oživte si historii lanové dráhy na Ještěd v nové expozici Technického muzea v Liberci. Původní kabiny a technické artefakty přibližují unikátní příběh tohoto ikonického dopravního prostředku.

Výstava Lanovka na Ještěd v Technickém muzeu v Liberci. | Video: Jiří Louda

/FOTO, VIDEO/ Historie a technika se snoubí v nové expozici Technického muzea v Liberci, která nese název Lanovka na Ještěd, a jejíž vernisáž se uskutečnila poslední dubnový den. Návštěvníci se mohou těšit na původní kabiny a technické exponáty, jež oživují příběh legendární lanovky. Hlavní exponáty tvoří dvě původní lanovkové kabiny, které získalo do vlastnictví Severočeské muzeum v Liberci, které se zároveň podílelo na přípravě scénáře celé expozice. Historie první kabiny sahá do roku 1933, po vyřazení z provozu soužila jako bufet, kůlna či včelín. Doplňuje ji lanovková kabina z roku 1975, která až do roku 2021 sloužila jako náhradní.

„Součástí výstavy jsou i menší vitríny s ukázkami drobného technického vybavení, jako jsou například tažná lana a další technické díly. Vizuální vyznění celé expozice podtrhuje instalace velkoplošného panoramatické pohledu na Liberec za letního svítání,“ řekl Deníku Jiří Konvalinka z Technického muzea.

Právě převoz kabiny číslo 1 se stal jedním z kroků, který předcházel vytvoření stálé expozice. Neobešel se bez náročné logistiky. Pracovníci Technického muzea museli rozebrat celou jednu stěnu pavilonu B, aby sem jeřábové rameno mohlo kabinu lanovky umístit. „Dva pracovníci museli přes noc vzniklý otvor hlídat, aby tudy nikdo nevlezl a nedělal v muzeu neplechu. Spíše než váha kabiny je problém její neforemnost, která ztěžuje manipulaci,“ přiblížil stěhování ředitel Technického muzea, Jiří Němeček. Dlouhodobá výstava zapadla do muzejní koncepce, která se zaměřuje na další dopravní prostředky. V plánu je i přednáška o samotné lanové dráze na Ještěd. Nová expozice je zároveň větší akcí před vypuknutím zářijových oslav u příležitosti 10. výročí libereckého muzea. V rámci Anifilmu bude zpřístupněn pavilon I. „Na září plánujeme zajímavé akce jak pro návštěvníky, tak i odbornou veřejnost. Ve spolupráci s technickými muzei bychom rádi uspořádali sympozium, plánujeme festival sci-fi filmů a další kulturní akce,“ nastínil plány Konvalinka.

Technické muzeum se snaží přilákat také dětské návštěvníky a ukázat jim, že se techniky není třeba bát. Plánují otevřít zážitkovou prohlídkovou trasu pro děti ve školkovém věku, prvňáčky a druháky. Další novinkou je zpřístupnění pavilonu I po dobu konání Anifilmu. Podle Konvalinky se ve spolupráci s městem Liberec, Libereckým kraje a Národním technickým muzeem v Praze zvažuje, zda by nemohl sloužit jako prostor pro expozici textilních strojů z bývalé Střední průmyslové školy textilní. „Je tady snaha ze všech stran umístit sbírku v Liberci, kde textil má největší tradici. A hlavně aby neskončily stroje v depozitáři, ale byly zpřístupněné veřejnosti. Pavilon I by tak mohl sloužit jako detašovaná expozice Národního technického muzea, což by pro nás byla pocta a prestižní záležitost,“ dodal Jiří Konvalinka.