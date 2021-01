Smyslem projektu Jógová abeceda, za kterým stojí Magdalena Klížová a Adam Knop ze studia Yogaholick, je seznámit se s různými aspekty jógy zábavně, v časově nenáročném formátu a v pohodlí domova.

Abeceda ukáže výhody jógy. | Foto: Yogaholick

Praktikující si osvojí správné provedení a také se dozví, co to správně vlastně znamená vzhledem k vlastnímu tělu. Každé písmeno v sobě skrývá jednu krátkou jógovou on-line lekci, kterou dostane účastník e-mailem třikrát do týdne.