Součástí Jizerskohorské železnice jsou tyto tratě:

trať 034 ze Smržovky do Josefova Dolu

trať 036 z Liberce do Harrachova

trať 037 z Liberce do Černous

trať 038 z Raspenavy do Bílého Potoka

trať 039 z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem

Zdroj: Wikipedie

Chce tak dát dopravcům dost času na splnění podmínek a nákup nových vozů. Ty by měly vyjet na Frýdlantsku. V okolí Tanvaldu pravděpodobně zůstanou stávající kvalitní vozy Stadler Regioshuttle RS-1.

„Pro část linek Jizerskohorské železnice bychom dopravcům rádi poskytli prostor pro nabídku nově vyrobených vlaků. Zajímají nás i ekologicky šetrné zdroje energie pro pohon vozidel. Nechceme být odkázáni opět jen na pořizování zánovních vozů,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. Dodal, že oblast Frýdlantska kraj vybral záměrně s ohledem na ekologickou zátěž z polských uhelných elektráren. „Časová náročnost otevřeného zadávacího řízení i výroby nových vlaků vyžaduje nejméně pětiletý předstih,“ doplnil Půta.

V plánu má kraj také rozšíření přeshraničního provozu na železnici směrem do Polska. Společnost KORID LK, která v kraji veřejnou dopravu koordinuje, už začala vyjednávat s polskými partnery. „Především jsme se vzájemně ujistili, že na trati Harrachov – Szklarska Poręba Górna chceme nadále pokračovat ve stávajícím rozsahu,“ uvedl jednatel KORID LK Jiří Zdražil. „Projednáváme také možnosti prodloužení přímých vlaků z Liberce přes Harrachov až do Jeleniej Góry a z Liberce do německého Görlitz v trase přes polský Zawidów,“ doplnil.

Stávající rozsah Jizerskohorské železnice by se měl rozdělit do dvou provozních oblastí. Jednou z nich budou „Frýdlantské dráhy“ vedoucí z Liberce směrem na Bílý Potok pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem a Černousy. Této oblasti by se mělo týkat rozšíření spojů směrem do Polska. Podle náměstka hejtmana Jana Svitáka by to byla významná podpora turistického ruchu a Frýdlantsko by bylo lákavé i pro zahraniční návštěvníky. „Budeme usilovat o to, aby se zavedlo i přímé spojení mezi Libercem a Zhořelcem. Na polském, a především německém zhořeleckém nádraží by vznikla návaznost na dálkové vlaky do Vratislavi, Berlína i Drážďan. Podmínkou je ale opravení polské trati,“ dodal Sviták.

Druhá část Jizerskohorské železnice na Tanvaldsku a Harrachovsku se také dočká výrazných změn. Dnešní linka z Liberce do stanice Szklarska Poręba Górna se v Tanvaldu dále rozšíří o bezpřestupová spojení směrem na Železný Brod, Turnov a Mladou Boleslav. „Podle staršího plánu skončí v roce 2026 v údolí řeky Kamenice dnešní spoje Ještědské železnice společnosti Arriva vlaky. Změny nastanou také na lince L12, jejíž vybrané spoje budou zajíždět z Josefova Dolu přes Smržovku bez přestupu přímo až do Tanvaldu. Ve Smržovce budou přípoje směrem na Liberec,“ vysvětlil specialista na železniční dopravu z KORID LK Pavel Blažek. „Současně probíhají i jednání se správci tratí, aby mohl být v časech nejvyšší turistické poptávky, tedy dopoledne o sezónních víkendech, zaveden třicetiminutový interval spojů v celé délce páteřní linky Liberec – Szklarska Poręba Górna,“ doplnil.

Na tanvaldských tratích počítá Liberecký kraj s tím, že vítězi soutěže poskytne pro všechny linky zánovní vozy Stadler RS-1, které zde jezdí nyní. Ty nakoupily České dráhy, které trasy v současné době obsluhují. Nákup vozidel byl spolufinancován Evropskou unií. Proto má Liberecký kraj ve smlouvě s dopravcem předkupní právo na tyto vozy, které plánuje využít. Vozy typu Stadler Regioshuttle RS-1 jsou speciálně uzpůsobené k provozu na sklonově náročném, ozubnicovém úseku mezi Tanvaldem a Kořenovem.