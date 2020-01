„Areál je sice na zimu připraven, jen příroda nám nepřeje. Nesněží a nemrzne, takže v provozu nejsme a nevíme, kdy se tomu tak stane,“ poznamenal starosta Zlaté Olešnice Jiří Černý.

Před několika lety tu hrozilo, že vlek zcela ukončí činnost, pak si ho ale vzal do parády místní TJ Sokol, kterému se po založení společnosti s ručením omezeným podařilo koupit a zprovoznit zasněžování. „Výše položeným areálům s lepší technikou se pomalu daří zasněžit a otevřít, ale u nás to bohužel není zatím možné,“ doplnila jednatelka Jana Ducháčková.

Mimo provoz je stále nedaleké Zásada Ski centrum. Nějaký sníh tu je, stále to ale nestačí. „Podle počasí probíhá zasněžování, o spuštění vleku budeme informovat,“ sdělili provozovatelé.

Tráva, samá tráva, sněhu pomálu, hlásí z dalšího vleku jen vedle. Vlek Ski Plavy také dosud nejezdí. Je to jako boj s větrnými mlýny. „Zasněžujeme, jakmile počasí dovolí. Snad se počasí umoudří a připadne přírodní sníh,“ sdělil provozovatel Josef Šourek.

Ještě níže je dětský vlek Dráček v Alšovicích. Před zimní sezónou tu vybudovali nové parkoviště, zatím tu ale lyžaři neparkovali.

Jak předpověď počasí napovídá, hned tak tomu nebude. Jestli vůbec. Dráček, který se před několika lety znovu rozjel díky několika místním nadšencům, totiž nemá zasněžovací systém.

Čím výše, tím lépe. Třeba Skiareál Detoa v Albrechticích zažívá sice složitější, přesto relativně klidnou sezónu. Kopec tu připravili tak, jak jen to nejlépe šlo. „Letos zatím napadalo málo přírodního sněhu, a když nám to teplota umožňovala, doháněli jsme to děly. Kopec se snažíme udržovat co nejlépe sjízdný,“ popsal provozovatel Jaroslav Zeman.

KDE SE JEŠTĚ LYŽUJE

Jezdí se i ve skiareálu Černá Říčka na okraji Desné. V provozu mají oba vleky, ze čtyř sjezdovek jsou v provozu dvě. Další tratě připravují k otevření.

Živo je i na vleku U pily v Lučanech nad Nisou. Sněhová pokrývka není nijak vysoká, ale daří se ji udržovat v dobrém stavu. „Lyžařská škola a půjčovna je otevřena, večerní lyžování je ale zatím zrušeno. Sjezdovka je otevřena do tří čtvrtin své délky. Lyžujeme zatím za loňské ceny,“ stojí na webu vleku.

Lyžařský vlek Filip ve Smržovce je v provozu už od sklonku loňského roku. Každý den se vlek rozjede v 8:30 a zastaví se až ve 20 hodin. I tady je však sněhu pořád málo. Všechny vleky jsou v provozu i v josefodolském ski centru Lucifer.

Velký zájem hlásí největší lyžařská střediska v Jizerských horách. Podle Pavla Bažanta, ředitele společnosti Ski Bižu, která provozuje areály Tanvaldský Špičák, Bedřichov a Severák, sem dorazilo o víkendu dohromady zhruba 6 500 lyžařů. Sněžení moc nepomohlo, připadly asi tři centimetry přírodního sněhu, v areálech tak musí spoléhat na ten uměle vyrobený. A třeba v Bedřichově jede zatím jen dětský vlek. „Už příští víkend snad otevřeme další tratě,“ doplnil Bažant.

Starosti s nedostatkem sněhu trápí i běžkařskou Jizerskou magistrálu. Ta v ideálních podmínkách nabízí více než 200 kilometrů upravených stop, v současné době ale jen doslova zlomek. Rolby do stop ani nevyjedou, průjezdnost obstarávají jen skútry. Aktuálně je upravený více než čtyřkilometrový úsek v Bedřichově. Před víkendem projely skútry také trasu z Bedřichova na Jizerku a dál na Souš, Protrženou přehradu a Bílé buky.