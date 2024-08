Po celou dobu letních prázdnin mohli čtenáři Libereckého deníku vybírat v osmi kolech nejkrásnější fotky zaslané do fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. Z každého kola vzešly dva nejlépe hodnocené snímky a ty se nyní střetnou mezi sebou ve finálovém čtrnáctidenním hlasování o přízeň veřejnosti. Soutěž pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody už počtrnácté a na vítěze čeká pěkná cena od společnosti Canon i čestné místo na výstavě, kde se připojí k těm, které vybírala odborná porota.

Její vernisáž se bude konat v úterý 24. září od 17 hodin v libereckém Centru Babylon, kde se představí i benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky na rok 2025. Prohlédněte si fotografie, které postoupily do finále a pomozte vybrat nejkrásnější snímek Jizerských hor.

Do letošního ročníku se přihlásilo 50 fotografů a dorazilo celkem 162 snímků. „Zájem o hlasování mě velmi těší a zatím bylo odevzdáno téměř pět tisíc hlasů. Výběr není vůbec jednoduchý, neboť řada snímků je opravdu překrásných a sám jsem zvědav, který nakonec zvítězí,“ řekl Deníku ředitel pořádající nadace Ondřej Petrovský. Putovní výstava, na kterou se fotografie dostane bude k vidění ve vybraných městech libereckého kraje ale například i v Polsku až do září příštího roku.

„Naším cílem je nejen představit krásy Jizerských hor zachycených pozornými fotografy, ale upozornit i na nutnost jejich ochrany. Bez našeho respektu a lásky k přírodě nebudou mít budoucí generace zde již co obdivovat a to by byla samozřejmě škoda,“ doplnil.

Hlavním výstupem celé fotosoutěže se stane benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky, který sestavuje odborná porota z 13 nejpovedenějších snímků. Mezi veřejností je o něj značný zájem a loňský rekordní náklad 2 300 výtisků se vyprodal ještě před Vánoci. Lidé si pořizují nejen krásné snímky Jizerských hor, ale nákupem kalendáře také přispívají na projekty pomáhající přírodě. V loňském roce putoval výtěžek na výsadbu druhově i věkově rozmanitých lesů na Liberecku a bude tomu tak i letos. „Mám opravdu radost z velkého zájmu lidí o kalendář a vážím si toho o to víc, že tím přispívají na dobrou věc. Každým rokem se ozve i celá řada firem, které ho pak využijí jako dárek pro své zaměstnance či obchodní partnery. V prvním ročníku jsme vydali pouhých 800 kalendářů a v loňském roce už jich málem nestačilo ani 2 300,“ zdůraznil Jakub Trsek, který má prodej kalendářů na starosti.

S pořádáním fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky přišel už v roce 2011 předseda správní rady nadace František Pelc. Od té doby dorazilo již přes 2 600 snímků Jizerských hor a vydáno bylo 19 900 kalendářů. Autoři oceněných snímků jsou každoročně odměněni hodnotnými cenami od společnosti Canon či centra Babylon, ale především se jejich fotografie objeví v benefičním kalendáři. Řadu z nich později oslovují i vydavatelé různých periodik a jejich snímky jsou otiskovány i na dalších místech.