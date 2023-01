Na startovních listinách se letos objeví závodníci z Německa, Norska, Švédska, Finska, Itálie, Polska a Slovenska, ale také zástupce Kanady, Austrálie nebo třeba Mexika a Japonska.

Stačí rozumět

Organizátoři nehledají absolventy státnic z cizích jazyků. „Úplně stačí, když budete rozumět a nebudete se bát odpovědět,“ doplnil Valoušek. Za pomoc nabízí dobrovolníkům odměny. Třeba oficiální tričko Jizerské 50, organizátorskou čepici nebo medaili. Dobrovolníci mají zajištěné také jídlo a pití.

Stát se dobrovolníkem na Jizerské 50 může vést podle dlouholeté dobrovolnice Kristýny Mayerové z Liberce až k závislosti. „Vzpomínám na své první přihlášení do programu, kdy jsme si s kamarádkou řekly, že do toho půjdeme a zkusíme to. Od prvního setkání s hlavním koordinátorem a jeho nadšením jsme věděly, že to bude velká zkušenost,“ zavzpomínala. Jako dobrovolnice na Jizerské 50 pomáhá již několik let. „Stala se z toho taková naše každoroční tradice, na kterou se po Vánocích už moc těšíme,“ doplnila.

Vzpomínek na slavný závod má spoustu. „Třeba tu, jak jsem podávala svému muži čaj na občerstvovačce, byl to hezký pocit. Vzpomínek je spousta, ale to musí každý zažít sám. Až mi děti trochu vyrostou, zapojím i je,“ popsala Mayerová.

Ze závodu do porodnice

Zážitky se nevyhnuly ani dlouholetému dobrovolnickému vedoucímu úseku informátorů u autobusů Tomáši Vávrovi. Ten hned na svém prvním ročníku pomohl těhotné ženě, když ji odvedl do tepla do jedné z buněk. Tam měl stan štáb České televize, který právě odvysílal přímý přenos hlavního závodu.

„Paní si do buňky sedla a čekala na sanitku. Později jsem se dozvěděl, že vše dobře dopadlo. Nic netušící manžel, který v tu dobu byl na trase závodu, po dojezdu sundal lyže a mazal do porodnice,“ pousmál se Vávra.

Tím, jak se stala Jizerská 50 masivní akcí, není dobrovolníků nazbyt. „Dnes už si ani neumím představit pořádání Jizerské 50 bez pomoci dobrovolníků. Obdivuji na nich, že mají chuť a najdou si čas pomoci. Věřím a doufám, že se jejich řady budou dále rozšiřovat,“ sdělil předseda Ski klubu Jizerské 50 Martin Koucký. Sekci pro dobrovolníky najdou zájemci na webu jiz50.cz.

Rusové na startu

Jistou zajímavostí letošní Jizerské 50 bude fakt, že tu mohou startovat závodníci z Ruska a Běloruska. V souladu se stanovisky Mezinárodní lyžařské federace (FIS) a výkonné rady seriálu Worldloppet, kterého je Jizerská 50 součástí, se organizátoři rozhodli, že umožní start těm Rusům a Bělorusům, kteří nesouhlasí s ruskou agresí proti Ukrajině.

Organizátoři jim umožní startovat pod vlajkou RAW/BAW (Russians/Belarusians against war = Rusové/Bělorusové proti válce). „Jejich startovné věnujeme v plné výši na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice na podporu ukrajinské armády,“ dodal Valoušek.

Úplný zákaz startu platí pouze pro elitní závodníky, kteří mají aktivní FIS kód.