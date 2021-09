„Do konce září, kdy platí nejvýhodnější startovné, jich budeme mít přes čtyři tisíce,“ pousmál se mluvčí podniku Richard Valoušek. „Tradičně zmizí do konce září polovina registrací do všech závodů, některé bývají i vyprodané, třeba běh na 10 kilometrů,“ doplnil.

Celkem se za víkend na Jizerské 50 projede přes osm tisíc lidí, takže prostor ještě je. Registrace ale v říjnu prodraží, na ty větší závody až o čtvrtinu. Příklad? Registrace na padesátikilometrovou trať stojí nyní 1600 korun, od října podraží o čtyři sta.

Ti, kteří registraci odkládali a s předstihem nezaplatili parkovné na oficiálních parkovištích v Bedřichově, mají navíc další drobný problém. V Bedřichově je pro parkování omezená kapacita, a na poslední den závodů, tedy neděli 13. února je už zcela vyprodané.

Do horské obce pak zbývá jediná cesta a to autobusem. „Nikdo nemusí mít obavy, že byste se nedostal na start závodu. Z Liberce i Jablonce pojede do Bedřichova posílená autobusová doprava, kterou mají závodníci v sobotu i v neděli zdarma. Účastníci obdrží jízdenku na autobus přímo ve startovním balíčku,“ popsal Valoušek.

Obec Bedřichov v uplynulých letech zažívala velké dopravní kolapsy a to nejen během konání nejmasovějšího běžkařského závodu v Česku. Policisté kvůli návalu turistů uzavírali v zimě roku 2020 hned několikrát příjezdové silnice do Bedřichova.

Na podzim poté obec výrazně zdražila parkování. Zdražení nastalo jednak kvůli investicím do běžkařského stadionu, jednak kvůli zmíněným dopravním komplikacím. „Chceme lidi donutit, aby více využívali autobusy veřejné dopravy, když už máme na stadionu vybudovaný prostor, kde se mohou v suchu převléknout,“ vysvětlil starosta Bedřichova Petr Holub.

2020: Zrušeno

Poslední rok byl náročný vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru. Bohužel zasáhl i loňský 54. ročník Jizerské 50, který se organizátoři i přes všechny překážky snažili připravit. Závod v jeho tradiční podobě se nakonec neuskutečnil. Tedy ne fyzicky v Bedřichově, náhradou byl virtuální závod. Nakonec se aktivně zapojilo 2 671 závodníků ve 28 zemích světa.

„Ale i nám scházela atmosféra, kterou tak dobře známe z bedřichovského stadionu, když se tam všichni setkáme,“ povzdechl si Valoušek.

Zrušeného ročníku byla škoda, protože v Jizerských horách panovala zima, jaká dlouho ne. Sníh rozhodně nechyběl, jak tomu bývalo v minulých letech. Snad letos? „Myslíme, že virtuálního závodění za poslední rok bylo už dost a pevně věříme, že 55. ročník legendárního závodu v běhu na lyžích budeme moct uspořádat tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Těšíme se na hromadný start na stadionu v Bedřichově a budeme doufat, že sněhové podmínky budou stejně ideální jako letošní zimu,” těší se za organizátory závodu David Douša z agentury Raul.