Krásné, známé i neznámé či tajemné. Jizerské hory mají mnoho tváří, které během roku zachytili fotografové objektivem. Nyní se s nimi pokusí ohromit porotu a čtenáře Deníku v už tradiční soutěži Zaostřeno na Jizerky. Letošní ročník odstartoval v pondělí 1. července, na hlasování budou mít zájemce přesně týden. Takto proběhne osm kol a z každého vzejdou dvě nejlépe hodnocené fotografie. Ty se pak mezi sebou utkají o přízeň veřejnosti ve finálovém hlasování, které se v září. Na autora vítězného snímku čeká hodnotná cena od společnosti Canon a umístění na výstavě, kterou nadace připravuje.

„Nádherné fotky nás provedou krajinou skalních vyhlídek, křivolakých cest, hlubokých údolí, zurčivých potoků a tajemných rašelinišť, tedy Jizerskými horami a všemi jejich úžasnými zákoutími. Rozlohou je toto pohoří nevelké, ale plné kontrastů a rozmanitostí,“ řekl ředitel pořádající Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřej Petrovský.

Do letošního ročníku se přihlásilo 50 fotografů a dorazilo celkem 162 snímků. Fotografie, která uspěje v internetovém hlasování, se připojí k dalším 35, které vybere odborná porota a stane se součástí putovní výstavy. Vernisáž se uskuteční v úterý 24. září v libereckém Centru Babylon. Následně se představí veřejnosti ve vybraných městech libereckého kraje ale například i v Polsku. „Mám každoroční radost ze zájmu fotografů, tak i veřejnosti. Snažíme se tímto způsobem ukázat nejen krásy přírody, ale upozornit tímto způsobem i na potřebu její ochrany. Vždyť pokud bychom se k ní nechovali s respektem a láskou, neměla by budoucí generace již co obdivovat,“ doplnil Petrovský.

Hlavním výstupem celé fotosoutěže je pak benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky, který sestavuje odborná porota z 13 nejpovedenějších snímků. Mezi veřejností je o něj značný zájem a loňský rekordní náklad 2 300 výtisků se vyprodal ještě před Vánoci. Lidé si pořizují nejen krásné snímky Jizerských hor, ale nákupem kalendáře také přispívají na projekty pomáhající přírodě. V loňském roce putoval výtěžek na výsadbu druhově i věkově rozmanitých lesů na Liberecku a bude tomu tak i letos. „Každým rokem se ozve i celá řada firem, které ho pak využijí jako dárek pro své zaměstnance či obchodní partnery. V prvním ročníku jsme vydali pouhých 800 kalendářů a v loňském roce už jich málem nestačilo ani 2 300,“ podotkl Jakub Trsek, který má prodej kalendářů na starosti.

S pořádáním fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky přišel již v roce 2011 předseda správní rady nadace František Pelc. Od té doby dorazilo již přes 2 600 snímků Jizerských hor a vydáno bylo 19 900 kalendářů. Autoři oceněných snímků jsou každoročně odměněni hodnotnými cenami od společnosti Canon či centra Babylon, ale především se jejich fotografie objeví v benefičním kalendáři. Řadu z nich později oslovují i vydavatelé různých periodik a jejich snímky jsou otiskovány i na dalších místech.