K nejvýznamnější změně na železnici dojde na trati z Turnova přes Jičín do Hradce Králové, kde dojde k posunu odjezdu vlaků o hodinu. Důvodem je urychlení dopravy a zlepšení přestupnosti mezi vlaky v okolí Jičína. V Turnově se zlepší přestupy tím, že denně jedoucí vlaky z Jičína budou nově navazovat na rychlíky do Liberce. „V návaznosti na nový jízdní řád mezi Turnovem a Jičínem i zvyšující se zájem turistů a vodáků v údolí Jizery mezi Turnovem a Spálovem bude upravena nabídka posilových spojů o letních víkendech. Namísto do Rovenska pod Troskami pojede posilový spoj dopoledne přes Turnov, Malou Skálu a Železný Brod do Spálova a v podvečer zpět. Během dne bude posilový spoj jezdit každé dvě hodiny a propojí údolí Jizery se sychrovským zámkem,“ uvedl Pospíšil.

Rádelský mlýn jde do finále. Řidiči se dočkají otevření důležité dopravní tepny

Vlaky mezi Lomnicí nad Popelkou a Starou Pakou budou podle nových řádů jezdit o několik minut později, aby se zkrátila přestupní doba v Pace. Změny jízdních řádů se týkají i městské hromadné v Liberci, kde dojde k posílení linky 18, které vozí lidi z Liberce do Bedřichova. Nově na ní bude 13 párů spojů, které budou jezdit denně v hodinovém intervalu.

Novinky se dotknou také mezinárodní jízdenky EURO-NISA-Ticket, na kterou je možné cestovat také v německém a polském příhraničí. Nově bude k dispozici cestujícím ve verzi pro 1, 2, 3, 4 nebo pět osob na jeden nebo tři dny.

Liberecký kraj pokračuje v modernizaci vlaků. Nový dopravce míří na Českolipsko

Dlouho očekávanou novinkou je pak spuštění mobilní aplikace Idolka. Ta bude ve druhé polovině prosince ještě podrobena testování v ostrém provozu. „Aplikaci jsme testovali od července, ale to lze vnímat jako laboratorní provoz. Teprve po nahrání na ostrou platební bránu zjistíme, zda se aplikace chová v provozu tak, jak má,“ upřesnil Pospíšil. Aplikace je ke stažení zdarma na www.idolka.cz a cestující ji mohou využít k tomu, aby si v ní pořídili jízdenky. „V rámci modernizace systému IDOL je mobilní aplikace pouze začátek. V průběhu roku 2022 chceme modernizovat odbavovací systémy a postupně zavést přestupní papírové jízdenky s 2D kódem a rovněž platby kartou,“ představil budoucí vizi náměstek pro resort dopravy Jan Sviták. Modernizace se dočká také čipová karta Opuscard.

Kompletní změny nových jízdních řádů najdou zájemci na webu www.iidol.cz.