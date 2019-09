Už osm měsíců zajišťuje městskou hromadnou dopravu v Liberci dopravní podnik zcela sám. Na konci ledna město opustil dopravce BusLine, který zajišťoval zhruba třetinu výkonů. Dopravní podnik kvůli tomu tehdy seškrtal na části linek jízdní řády. Ačkoli ale mělo jít o změnu pouze dočasnou a krátkodobou, počet spojů se zpátky zatím nevrátil.

MHD Liberec, ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Fogl

„Doufáme, že ty změny budou dočasné. Věříme, že se to dřív nebo později vrátí do původní podoby, určitě se budeme snažit, aby ten čas byl co nejkratší,“ uvedl v lednu liberecký primátor Jaroslav Zámečník (Starostové). Teď už ale navrácení do původního stavu vedení města neplánuje.