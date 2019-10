„Bedřichov je pro nás jakýmsi výletním místem, teď ho občanům přibližujeme,“ popsal liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Zmiňované přiblížení ale bude znamenat propad tržeb, který se odhaduje na 1,7 milionu korun ročně. O kompenzaci této částky se mají podělit jak město, tak Liberecký kraj.

V autobusech do Bedřichova tak nově budou platit klasické jízdenky na libereckou MHD, včetně takzvaných lítaček. Na ty se už dnes dá dojet i do Kryštofova Údolí, Šimonovic nebo Stráže nad Nisou. Že by výhodu v podobě levnějšího jízdného dostali obyvatelé i jiných měst v okolí Liberce, se podle vedení města neuvažuje.

Od 1. listopadu naopak zdraží jízda mezi Libercem a Jabloncem, místo dnešních 25 korun nově cestující zaplatí korun třicet. To souvisí se změnou krajského ceníku, která zvedne výši jízdného na většině relací v celém Libereckém kraji.