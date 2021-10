Cestující se mohli přístupnou a kontaktní formou dozvědět informace o mozkové mrtvici a jaká rizika hrozí při nedostatečně rychlém zavolání první pomoci.

Čas je mozek. Libercem jezdila mimořádná osvětová tramvaj | Video: Jiří Louda

Když se Marcela Bátorová jednoho rána probudila, nic nenasvědčovalo tomu, že se stane pacientkou liberecké nemocnice. Když se jí začala motat hlava, přisoudila to nízkému tlaku a pokračovala ve vaření oběda. Jelikož se cítila mátožně, rozhodla se z toho vyspat. „Říkala jsem si, že to není tak hrozné, abych volala záchranku. Nechtěla jsem otravovat,“ popsala. V noci se to ovšem ještě zhoršilo, a tak vzbudila manžela a zavolali 155. „Vyšetření ukázala, že jsem prodělala cévní mozkovou příhodu. Na počátku mě tahle možnost ani nenapadla,“ dodala s tím, že se jí dostalo skvělé péče a postupně se vrací i k oblíbené józe.