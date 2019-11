Působíte i jako promotér a kolega Paulieho Garanda (vl. jménem Pavel Harant, pozn. redakce), pohybujete se mezi hudebníky. Jak jste se k tomu dostal?

S Pavlem jsme se skamarádili přibližně před osmi lety a od té doby jsme v podstatě v neustálém kontaktu. Takže jsem se ke spolupráci s ním dostal v podstatě náhodou. Ale tak většinou v životě vznikají ty nejlepší věci a za tuto spolupráci jsem opravdu vděčný. Podařila se nám řada projektů, od založení oděvní značky GARAND BRAND přes spolupráci se známou značkou Homies Wonderland se sídlem v New Yorku až po nespočet kulturních akcí a koncertů. Osobně musím říct, že hlavně Pavlovi vděčím za proniknutí do hudební scény a díky tomu tu teď můžeme pořádat akce přesahující město Liberec i Liberecký kraj.

Garand letos slaví třináct let na hudební scéně. Připravujete při této příležitosti speciální program?

Ten čas hrozně letí… Pavel se na scéně pohybuje dlouho a obdivuji na něm, s jakou zapáleností k tvorbě stále přistupuje. V rámci oslav patnáctileté existence libereckého Golf baru, který je naším domovským klubem, chystáme speciální koncert. Ten symbolicky proběhne 15. listopadu a fanoušci se mohou těšit na to nejlepší z Pavlovy tvorby. Už teď je přes 75 % vstupenek vyprodáno.

Jak byste zhodnotil současnou generaci libereckých hudebníků?

Přijde mi to neuvěřitelné. Bavil jsem se o tom nedávno s Benem Cristovaem a ten řekl naprosto pravdivou věc – Liberec je v rámci České republiky naprosto unikátní hnízdo hvězd. Pochází odtud řada osobností, které doslova hýbou českou hudební scénou. Za sebe musím zmínit třeba Ondru Fiedlera, který vystřelil jako kometa. Jsem rád, že můžu být součástí této úspěšné generace a ještě radši jsem za to, že spolu v podstatě všichni skvěle vycházíme. Jakákoliv spolupráce probíhala vždy na kamarádské bázi.

Mají umělci příležitosti realizovat se v Liberci?

Dal jsem si za cíl dostat do Liberce alespoň jednou ročně hvězdu nejen českého, ale i evropského či světového významu. Není to lehký úkol, proto jsem rád za letošní skupinu Scooter. Jinak osobně hodnotím Liberec jako velmi dobré město pro kulturu. Samozřejmě záleží vždy na lidech a propracovanosti akce. Takže za sebe si troufám říct – ano, umělci mají ty možnosti, ale musí sami přiložit ruku k dílu.

Snažíte se tedy prostřednictvím pořádání různých akcí o kulturní pozvednutí Liberce?

V roce 2015 jsem si dal osobní cíl. Pracoval jsem tehdy v automotive, ale věděl jsem, že pokud bych tam zůstal déle, osobně by mě to zničilo. Nechtěl jsem ve svých 25 letech trávit deset hodin denně v kanceláři s vizí, že bych sice měl za pár let nadstandartní peníze, ale bohužel bych přišel o všechny své zájmy a přátele. A stejně tak jakékoliv vize. Tak jsem dal na konci roku výpověď a od roku 2016 jsem se pustil do neznáma. Po seznámení s Markem Ottlem se snažíme ve městě kulturu tvořit a spolupracovat na ní i s dalšími tvůrčími lidmi. Chceme lidem ukázat, že je občas dobré vytáhnout paty z pohodlí domova, vypnout televize a Youtube a jít se pobavit s přáteli.

Na koho se ještě můžeme do konce roku těšit?

Letos se toho sešlo neuvěřitelně mnoho. I proto začaly přípravy již na jaře. Do konce roku se podílím na organizaci a pořádání několika akcí, a to koncert Lucie, Paulieho Garanda, německé kapely Scooter, Fest Revival Liberec, Mikolase Josefa, vánočních koncertů Big ‚O‘ Bandu nebo rapera MC GEYe. Program listopadu a prosince je tedy nabitý k prasknutí. A již teď můžu prozradit, že na únor a březen 2020 chystáme další velmi zajímavé umělce, kteří se pod Ještědem objeví vůbec poprvé.

Hodláte tedy i letos navázat na úspěch prvního ročníku Fest Revivalu?

Letos jsme se rozhodli akci právě z logistických a organizačních důvodů přesunout do libereckého Domu kultury. Chceme nadále udržet liberecké Rammstein Members jako zlatý hřeb večera a k nim pozvat výběr toho nejlepšího. Tentokrát jsme vybrali Pearl Jam Tribute, Nightwish revival a Kurt Cobain Nirvana Tribute.

Vaše jméno je spojeno i s fotbalgolfem. Jak to aktuálně s projektem vypadá?

Na začátku stál sen dostat tento sport do Liberce. Jsem strašně rád, že se mi to společně s Martinem Bartošem a Kubou Děkanem podařilo a v roce 2018 jsme mohli ve Vesci otevřít fotbalgolfové hřiště, které spadá pod Českou fotbalgolfovou asociaci. Loni naše hřiště navštívilo přibližně 3000 hráčů během sezóny, která trvá přibližně od dubna do října. Letos za stejné období to byl téměř dvojnásobný počet. Chodí sem trénovat hráči Slovanu Liberec, hokejisté Bílých Tygrů a v podstatě všechny juniorské fotbalové týmy z okolí. S tímto projektem máme velké plány a věřím, že se nám podaří tento sport dostat mezi širokou sportovní veřejnost.

Jste členem politické strany Starostové pro Liberec. Co je podle vás největším problémem Liberce?

Těch problémů vidím za poslední roky víc. V prvé řadě si město stále doslova nese svůj dluh z mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009. Akce měla město povznést a postavit ho ekonomicky na nohy, bohužel dopadla opačně. Sám jsem byl členem organizačního týmu Evropské olympiády mládeže 2011, která dopadla ekonomicky naopak velmi dobře. Tyto akce se opravdu dají udělat tak, aby byly prospěšné pro všechny, a nemusí skončit ve ztrátě desítek miliónů korun. Takže obecně bych řekl, že největší problém města je zadluženost a to, že oproti kraji nemá na jakékoliv „mimořádné“ investice finanční prostředky.

A co naopak může Liberec nabídnout?

Naprosto geniální spojení stotisícového města s nádhernou přírodou Jizerských hor a Ještědu. Těch věcí, co může nabídnout, je tolik, že by na to opravdu pár vět nestačilo. Já si tu vážím hlavně lidí, kteří se snaží Liberec pozvednout nejen v rámci České republiky, ale celého světa. A myslím si, že se jim to daří.

SOUTĚŽ

Dva z vás mohou vyhrát po dvou lístkách na FestRevival II., stačí do 22. listopadu do 12.00 poslat na jiri.louda@vlmedia.cz odpověď na soutěžní otázku: Jaké kapely (jmenujte alespoň tři) budou na této akci vystupovat?

Přehled akcí:



Paulie Garand & Kenny Rough

Kdy: pátek 15. listopadu od 20.00

Kde: Golf Bar Liberec

Scooter Live in Liberec

Kdy: sobota 16. listopadu od 20.00

Kde: Home Credit arena v Liberci

Fest Revival II

Kdy: sobota 30. listopadu od 17.00

Kde: Dům kultury v Liberci

Mikolas Josef, Vánoční tour 2019 – Closer to You

Kdy: úterý 10. prosince od 19.00

Kde: Dům kultury v Liberci

Vánoční koncert Big'O'Bandu

Kdy: neděle 15. prosince od 17.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy v Liberci

MC GEY - RAP LIFE: EPIZODA 2

Kdy: sobota 21. prosince od 20.00

Kde: Golf Bar Liberec