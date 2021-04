„Případ byl v uplynulých dnech ukončen návrhem na podání obžaloby na 41letého muže a celý spis byl předán Okresnímu státnímu zastupitelství v Liberci,“ uvedla Sochorová.

Kauza se týká dva roky starého incidentu v liberecké části Harcov, kdy Jiří Vařil vystřelil z brokovnice na rodinu s nezletilými dětmi. Rodina tehdy podle podle informací seznamzpravy.cz odstavila svůj vůz před vjezdovou branou do Vařilova domu, aby si mohla zatelefonovat. Majitel domu podle policie vyšel ven s brokovnicí, nabil ji a vystřelil. Náboj trefil přední část kapoty, prorazil chladič a poté narazil do skla u řidiče. Okno ale střela neprorazila. Jiří Vařil byl v této souvislosti obviněn z trestných činů vydírání, výtržnictví a poškození cizí věci. O tom, zda bude žaloba podána, se má rozhodnout do konce dubna.

