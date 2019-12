Komunikovat s veřejností a zachovat ducha místa. To je podle městského architekta Jiřího Janďourka podstatné při výstavbě nových čtvrtí v Liberci.

Proč v jedné lokalitě jsou moderní stavby vítány, ale v jiné je potřeba zachovat tradici? „Každé místo má nějakou svoji sílu, ale má také jiné cíle,“ říká architekt Jiří Janďourek v rozhovoru pro týdeník Liberecko.

Jak vypadá dnešní Liberec z hlediska charakteru bydlení?

Tak jako každé město má síť sídlišť, která byla stavěna na periferiích a neměla nic společného s historickým vývojem. Byla spíš podmíněna potřebou umístění velkého počtu obyvatel na okrajích města. Liberec je kromě historického jádra vlastně složen z obcí, které se v minulosti připojily k městu, a dodnes tvoří samostatné enklávy. Jsou to takové malé sub-centrální části, které mají vlastní náměstíčko i komunitní život. To, co já osobně spatřuji jako velkou nevýhodu Liberce, je velká rozloha a nízká hustota osídlení. Znamená to, že v částech města bych si představoval daleko hustší struktury.

Mohla by problém vyřešit v současnosti plánovaná výstavba v centru?

Samozřejmě. Vlastně všechny investice, které jsou spojené s tím, že se zastavuje centrum nebo se revitalizují brownfieldy si myslím, že jdou naprosto správným směrem. Zásadním kritériem je potom kvalita vystavěného prostředí a zvyšování hustoty města na úkor rozšiřování města do volné krajiny. Tyto investice tedy problém určitě zmírňují.

Tak, jak to popisujete, by měla podle plánů vypadat výstavba na ploše po Textilaně.

Území po Textilaně je důležitou spojnicí mezi libereckou přehradou a dolním centrem Liberce. Svou polohou je tedy velmi strategické, zároveň je ale v jistém smyslu i problematické. Je tu určitá historická i ekologická zátěž. Ta je dána například svou polohou v údolí. Podle mě by se prostor po Textilaně měl urbanizovat intenzivně, skoro bych řekl, že by se měl stát sub-centrální částí Liberce. Byli bychom rádi, aby tu vzniklo místo, které bude generovat práci, bydlení i odpočinek, kvalitní veřejný prostor a v neposlední řadě i kvalitní práci s vodou a doprovodnou sídelní zelení. Může se zde postavit velmi kvalitní městská čtvrť, která pojme až 4,5 tisíce lidí.

Je možné čtvrť, která je tímto způsobem zaopatřená, vnímat jako samostatné město?

Ano, v takové čtvrti je ale skutečně podstatné, aby tam byl mix funkcí, který by vlastně ty, kteří tu bydlí, co nejvíce nutil v tom místě žít bez využívání automobilové dopravy. To je vlastně velmi příjemné, ne? Když půjdete dvě stě metrů z domova do práce, hned vedle byste měla školku, nakoupila si potraviny či šla na večeři, a ještě byste se došla vykoupat na přehradu. Vytváří to pocit sounáležitosti obyvatel s místem, kde žiji. Rád také používám termín dobré sousedství.

Co si ale může architekt dovolit postavit, aby to veřejnost nevnímala jako pěst na oko?

Možnost stavět a budovat soudobou vrstvu města je naprosto v pořádku. A každá doba na to má plné právo. Neodpustím si zde jeden citát, jehož význam v každé době si stále výrazněji uvědomuji. Roku 1897 nechali členové vídeňského sdružení umělců Secese postavit nový výstavní sál Pavilon Secese. Na pavilonu je nápis, který v překladu z němčiny znamená „Každé době její umění, každému umění jeho svobodu“. Odpovědnost za kvalitu vystavěného prostředí mají všichni aktéři tohoto procesu. Architekt, developer, město, státní správa i občané.

Na co je tedy potřeba nejvíce dbát?

Kvalitní a profesionální plánování, profesionalita úřadů, odvaha i odpovědnost všech aktérů a také využívání architektonických soutěží v co největší možné míře. Navíc jsem toho názorů, že pokud by se mělo někde stavět, je potřeba veřejnost s jednotlivými kroky procesu seznamovat postupně. Sdílet i to, jak nad tím přemýšlím, a co tam chci dělat. Takové jednání přispěje alespoň k otupení ostrých hran mezi dvěma póly, tedy veřejnou a investorskou stranou. Je potřeba umět věci prezentovat, vysvětlovat, říkat důvody a v neposlední řadě ukázat kvalitní výsledek.

V kontextu Papírového náměstí vznikla petice, jejím signatářům vadila zejména výška budov. V čem problém spočíval?

Myslím si, že z hlediska charakteru toho místa to není odpovědná plocha pro výškové budovy. Výškové budovy jsou buď vhodné jako hierarchický prvek nebo pro místa, kde by z hlediska profilů a určitých pohledů vytvářely dominanty. Například výšková dominance radnice je zcela jasná, protože to je hierarchický bod a má ve městě důležitou pozici z hlediska toho, jakou plní funkci. Výškové budovy jsou tedy spojovány s jistou důležitostí a na Papírovém náměstí opodstatnění nemají.

Jaké stavby by tam podle vás naopak měly vzniknout?

Liberec vznikl na svobodě tvoření. Chystanou výstavbu na místě Papírového náměstí vidím jako velmi originální způsob, jak přemýšlet o životě ve městě v jedenadvacátém století. Toto místo chápu jako jakousi kreativní čtvrť. Pro dnešní mladé lidi už podle mě není cílem bydlet ve vlastním domku na okraji města. To je vize jejich rodičů, vize devadesátých let. Dnešní lidé chtějí být intenzivně uvnitř a idea této čtvrtí by jim v tomto sbližování měla pomoci.

Jaký tedy bude další postup?

Na městě se mi podařilo prosadit s podporou primátora i dalších politiků, že dané území budeme řešit pomocí otevřené urbanistické soutěže, která proběhne v příštím roce. Vítěz vypracuje územní studii s prvky regulace. Před soutěží plánujeme přípravné fáze, do kterých se zapojí vlastníci nemovitostí a parcel, obyvatelé a odborná veřejnost. Z této přípravy poté vznikne zadání pro soutěžní týmy. Odpověď na umístění výškových objektů v tomto území prověří urbanistická soutěž, a to je ta nejlepší a správná cesta.

Kdy se Liberečané nové čtvrti dočkají?

Území se může zastavovat postupně klidně i padesát let. Každé desetiletí pak do území přinese trochu jinou barvu. Tím docílíte barevné palety, kterou byste jinak musela složitě uměle vytvářet. Zkrátka někde se zastaví parcela, jinde celá uliční fronta, a najednou získáte tu přirozenou pestrost, kterou já od tohoto území očekávám.

V projektu Perštýna jsou i výškové body. Tady lidem vadit nebudou?

Současná jáma na Perštýně je vlastně takový nepopsaný list papíru. Odtěžením jámy se dle mého soudu odtěžila i historická stopa a kontext místa. Začala se psát úplně nová historie. Kdežto Papírové náměstí je přece jen kontextem zatíženější prostor, což ale říkám v dobrém slova smyslu.

Pro Liberečana je tedy důležitější místo, kam si chodí večer posedět, než jak to bude vypadat na místě, kde zatím není nic?

Tak jsem to nechtěl říct. Důležité jsou obrazy obou míst. Každé místo má nějakou svoji sílu, ale má také jiné cíle. Zkrátka každá ta lokalita je jiná. Kdybych je já dostal jako urbanistickou úlohu, tak o každé přemýšlím jinak a mám i jiný výsledek.

Jiří Janďourek

• Vystudoval Fakultu stavební na Vysokém učení technickém v Brně.

• Vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

• V letech 19972006 působil v archi- tektonické kanceláři Sdružení inženýrů a architektů v Liberci.

• Od roku 2006 působí jako odborný asistent na katedře architektury Fakulty umění a architektury na TU Liberec a také v architektonickém ateliéru Atakarchitekti.

• V roce 2011 vedl mezinárodní ateliér na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci nazvaný Liberec město s vizí.

• V červenci 2019 se stal vedoucím odboru kanceláře architektury města Liberec.