Jedno město pro všechny. Na libereckém náměstí před radnicí proběhl v pátek 27. srpna desátý ročník Letního festivalu cizinců a národnostních menšin. Ten má za cíl ukázat, že město pod Ještědem představuje domov pro všechny bez ohledu na národnost či barvu pleti.

Na libereckém náměstí před radnicí proběhl v pátek 27. srpna desátý ročník Letního festivalu cizinců a národnostních menšin. | Video: Deník/Jakub Volný

Festival pořádaly Komunitní středisko Kontakt a Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji ve spolupráci s Technickou univerzitou a Centrem pro integraci cizinců. „Těší mne, že se do projektu zapojuje stále více partnerů, kteří ho podporují. Přibývá také cizineckých komunit, které vidí smysluplnost a potřebnost prezentovat svoji kulturu a zvyky, byť tu s námi žijí již řadu let. Věřím, že to je cesta k vzájemnému pochopení, zvlášť v této neklidné době“, podotkl ředitel Kontaktu Michael Dufek.