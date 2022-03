Jezevce už odchytávali několikrát, ale vždy to bylo na venkově nebo v okrajových částech města. Nejčastěji bylo příčinou jeho zapadnutí do sklepů, skruží či bazénů. „Nakonec se nám podařilo návštěvníka odchytit do přepravky, ze které se mu při vypouštění do přírody nechtělo ven,“ dodala vedoucí s tím, že nový domov našel jezevec v lese u Liberce.