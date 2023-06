Jedním z diskutujících byl kurátor sbírky průmyslového dědictví Ivan Rous ze Severočeského muzea v Liberci. Osobně si myslí, že by mělo dojít k obnově kyvadlového systému. „Z hlediska dějin techniky je oběžný systém méně hodnotný než kyvadlový, který je trvanlivější a cennější,“ zdůraznil Rous.

Pro modernizaci a zachování kabinového systému, stávající trasy a stanic vznikla petice, jejíž elektronická verze nasbírala téměř 1 400 podpisů. Iniciátoři petice jsou názoru, že v okamžiku, kdy vznikne oběžný systém, dojde k razantní úpravě horní a dolní stanice. „Obnova kyvadlového typu lanové dráhy s novými kabinami a novou technologií, splňující současné bezpečnostní standardy, přitom nepředstavuje problém z technického ani finančního pohledu. Velice zdařilé modernizace proběhly například v polském Zakopaném nebo ve Francouzském Megéve a obdobné postupy by bylo na místě použít i u nás na Ještědu,“ osvětlil jeden z tvůrců petice Milan Starec.

Být či nebýt, toť otázka. V případě budoucnosti lanovky na Ještěd by se spíše hodila otázka oběžný či kyvadlový systém. Tímto tématem se zabývala veřejné debata, která se uskutečnila v zaplněném sále libereckého Kina Varšava ve středu 28. června. Organizátoři cíleně vybrali toto datum, jelikož uplynulo devadesát let od vzniku kabinové lanovky na Ještěd. Ta nyní nefunguje z důvodu tragické události, která se černě zapsala do dějin krajského města. Při pádu kabiny zemřel jeden člověk.

Podle libereckého primátora vzešla poprvé myšlenka na oběžný systém lanové dráhy ze strany dosavadního vlastníka, tedy Českých drah, který se později od záměru obnovy lanové dráhy začal odtahovat v důsledku změny představenstva. V tomto okamžiku vstoupilo do hry město Liberec, které projevilo zájem o roli nikoliv strategického partnera, ale vlastníka pozemků a budov.

„Ještě jsme nepodepsali žádný závazný dokument, v tuto chvíli se zpracovávají znalecké posudky na odhady. Pravděpodobně to vypadá, že budeme muset za finanční prostředky například i tu zhavarovanou technologii odkoupit a poté najít buď vlastní peníze nebo strategického partnera, který by tuto lanovku postavil a provozoval,“ sdělil Jaroslav Zámečník s tím, že o budoucí podobě není rozhodnuto. Česká architektonická kancelář Sial by měla zpracovat studii proveditelnosti ve všech možných variantách lanovky, která bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování.

Zřícení kabinové lanovky na Ještědu

Jednou z variant je obnova lanové dráhy nikoliv ze spodní stanice, ale od konečné tramvajové trati. Jak podotkl primátor, tak v případě prodloužení lanovky se prodlouží čas obnovení provozu. „Zatím rekonstruovat ve stávající trase, abychom jako občané měli co nejrychleji zpět tento fenomén a teprve potom uvažovat o prodloužení,“ podotkl Zámečník. „Pokud jsme to vydrželi s lanovkou osmdesát osm let v krátké variantě, tak za mě osobně není podstatné ji prodlužovat až ke konečné stanici tramvaje,“ doplnil Rous.

Poslechnout si veřejnou debatu přišel liberecký patriot a tvůrce projektu Liberec v minulosti a současnosti Tomáš Janků. „Když se podívám na historický vývoj staveb na Ještědu, tak nemůžu opomenout fakt, že současná podoba lanovky prostě k Ještědu patří,“ svěřil se. S tím souhlasí i spisovatel Jaroslav Rudiš. „Lanovka na Ještěd je součástí naší historie. Jde o unikátní dílo, které k Liberci i k hoře Ještěd patří stejně jako horský hotel. Lanovka si zaslouží být opravena a zachována ve své původní historické podobě,“ podotkl.

Liberecká policie má posudek důležitý k uzavření šetření pádu ještědské lanovky

Minulý rok byl na ministerstvu kultury zároveň podán návrh na zapsání lanové dráhy na Ještěd na seznam kulturních památek, k čemuž se vyjádřil Národní památkový ústav (NPÚ). V Liberci zasedla externí komise a na základě výsledků byly formulovány jednotlivé body, které splňují kritéria pro to, aby mohla být lanová dráha na Ještěd zapsána na seznam.

„Jedním z nich je, že za dobu provozu se stal z lanovky všeobecně známý symbol Liberce a je nedílnou součástí hotelu a vysílače Ještěd, který představuje jednu z nejznámějších staveb v České republice. Dále zastupuje dobově zdařilou konverzi a modernizaci starších objektů,“ informoval vedoucí oddělení evidence památek NPÚ Martin Ouhrabka.

Mezi památkové hodnoty se zařadil i fakt, že se jedná o unikátní doklad historické lanové dráhy, která je jediná svého druhu dochovaná v Čechách. „Vzhledem k tragickému pádu lanovky bylo jasné, že nelze dráhu chránit v celé její ploše. Bylo rozhodnuto, že by ta šla ochrana šla vztáhnout na konce stanice. To by zajistilo zachování kyvadlového provozu a kontinuity staré lanovky,“ dodal Ouhrabka.