Projekt startuje v pondělí. Dětské cvičiště je připravené i navzdory nepříznivým sněhovým podmínkám. Až na místo doveze děti přímo od školky autobus. Výuka bude probíhat pod dohledem zkušených instruktorů s certifikáty Asociace profesionálních učitelů lyžování. Čtyři dny po dvou hodinách, aby to zvládli i ti nejmenší. „Kurz je pro děti od tří let. Myslíme si, že to je věk, kdy se dítě může začít s lyžemi seznamovat,“ přibližuje Robert Pešek z ještědského skiareálu.

Poslední den si děti vyzkoušejí nabyté zkušenosti při závěrečných „závodech“, ve kterých budou všechny odměněny medailí. Cílem je, aby lyžování děti bavilo a aby k němu získaly vztah.

První vlaštovky

Z několika oslovených školek a škol v kraji se jich zatím do programu přihlásilo pět. Jednou z nich je například MŠ Pražská z Doks na Českolipsku. „Pro nás to není žádná novinka. Lyžařské kurzy pro děti pořádáme díky jednomu z tatínků Miloslavu Machytkovi, který je lyžařským instruktorem, už více než 20 let. Lyžovali jsme na Jedlové a Javorníku, a pokud bylo dost sněhu, tak i tady v Doksech. Teď jsme chtěli vyzkoušet zase něco nového,“ těší se ředitelka MŠ Ivana Moudrá. Kurzy považuje za přínosné. „Děti dostanou základ a to už nezapomenou. Navíc často přihlíželi i rodiče, kteří si to časem chtěli vyzkoušet, a tak se díky kurzům „rozlyžovali,“ dodává.

Díky sponzorovi Sportovnímu klubu dětí i dospělých v Doksech vyjde kurz každé dítě o tisíc korun laciněji. „Bez toho by bylo asi zájemců méně,“ připouští ředitelka.

Týdenní kurz přijde rodiče na dva a půl tisíce. V ceně je zahrnuta výuka a doprava od školky až na výcvikovou louku a svačina. Za vybavení, pokud nemají vlastní, si musí připlatit pět set korun na celý týden. „Někomu to může přijít hodně, ale pokud by dítěti platil vybavení a individuální výcvik, vyšlo by ho to mnohem dráž,“ vysvětluje Robert Pešek.

V klasické půjčovně na Ještědu vyjde kompletní dětské vybavení na půl dne na 220 korun. Individuální výuka stojí v kraji kolem 600 až 700 korun za jednu vyučovací hodinu.

Školka se osvědčila

Dobré zkušenosti s lyžařskou školkou v rámci mateřinky má i Jana Novotná z Jablonce. „Měli jsme to štěstí, že ředitelkou MŠ v Havlíčkově ulici v Jablonci bývala zkušená lyžařka. S dětmi absolvovala týdenní výcvik v Bedřichově. Dojížděly tam denně a dcera, která předtím na lyžích nikdy nestála, dokázala týden nato sjet bez problémů červenou sjezdovku v Harrachově. Lyžování ji tehdy začalo bavit. Litovali jsme, že paní ředitelka skončila a syn už nic takového nezažil,“ vzpomíná. Kurzy vítá i matka pětileté Kláry z Liberce. „Myslím, že cizí instruktor naučí dítě víc než rodič, který navíc ani sám pořádně nelyžuje. A pro rodiče je to také mnohem jednodušší. Ráno odvedou dítě do školky a o víc už se nemusejí starat,“ pochvaluje si matka dívenky.

„Většinu dětí pohyb baví. Pokud se k tomu přidá ještě zábava a děti jsou zdravě soutěživé, určitě tím vztah k zimním sportům získají. A o to jde. Nemusí být hned každá Esterka, i když může být,“ vtipkuje jeden ze zkušených instruktorů.