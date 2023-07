/FOTO, VIDEO/ Nadšené a radostné výkřiky se ozývaly třetí červencovou neděli ve Skiareálu Ještěd, kde slavnostně otevřeli cyklistický Flow Trail a Skill zónu. Vybudováním začátečnické zóny a dětského cyklotrailu rozšířili nabídku letních služeb pro cyklisty se zaměřením na rodiny s dětmi a začátečníky. Arénu, která vyšla přibližně na milion korun, ocení i ti, kteří chtějí zlepši už nabité dovednosti. „Skládá se ze dvou částí. Jednu tvoří trasa o délce přibližně tři sta metrů, která kombinuje klopené zatáčky a kamenité pasáže. Druhá část se zaměřuje na procvičení techniky,“ řekl Deníku obchodní a marketingový manager Jakub Hanuš ze společnosti TMR Ještěd, která skiareál provozuje. Součástí je i rock garden, která slouží k tomu, aby si cyklista zvládl v přírodě poradit, když narazí na nerovnost.

Oficiální otevření cyklistického Flow trailu a Skill zóny ve Skiareálu Ještěd. | Video: Jiří Louda

Programem samotného otevření mířili především na rodiny s dětmi. Návštěvníci měli možnost zapůjčení dětských kol zdarma, děti a junioři do osmnácti let neplatili jízdné za sedačkovou lanovku Skalka. „Vnímáme to jako rozšíření a zkvalitnění služeb. Myslím si, že to je cesta správným směrem, jelikož cyklistika se těší rostoucí oblibě,“ zdůraznil Hanuš s tím, že zdejší bikepark nabízí dvě oficiální trasy. Ty jsou ale určeny spíše zkušenějším cyklistům. „Tímto projektem jsme otevřeli vrátka k rodinné horské cyklistice. Mou osobní vizí je v budoucnosti vystavit jeden rodinný trail,“ dodal.

Novinku si na vlastní kůži vyzkoušeli i členové dětského MTB oddílu North Bike Club a netajili své nadšení z jízdy. „Líbí se mi tu. Je tady hodně skoků. Nejraději mám ježdění z kopce a rád si zazávodím,“ svěřil se s dojmy dvanáctiletý Filip Korec, který se horské cyklistice věnuje tři roky. „Je to skvělé, že něco podobného vzniká. Syn už závodí, tak jsme se přišli podívat,“ doplnila Karla Kurková z Liberce. Na údržbě trailů spolupracuje se skiareálem společnost Cycology, která zde provozuje půjčovnu kol. „Pro začínající bikery to je dobrý krok. Osvojí si techniku a pochopí, jak se na kole chovat. Věřím, že to otevře diskuzi možnosti vzniku dalších nových tras na Ještědu,“ podotkl jednatel společnosti Ondřej Bereckei.

Na své si přijdou v ještědském areálu i pěší, pro ně jsou určeny originální dobrodružné stezky pod názvem Skryté příběhy. Naučné trasy zavedou turisty kromě vysílače i do Ještědského pralesa nebo po stopách Ještědských čertovských kamenů. Za vyzkoušení stojí i edukativně zábavné stezky plné úkolů, při kterých se zájemci dozví spoustu informací o regionu a výrobě lokálních firem. Nechybí ani vyžití pro děti v podobě zábavné zóny s s hřištěm, skluzavkami a dalšími atrakcemi. „Návštěvnost se za první dva letní týdny pohybuje na podobných číslech jako loni. Obecně platí trend, že o trochu více převažují Češi než zahraniční turisté,“ doplnil Jakub Hanuš.