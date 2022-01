Jen to nejlepší! Jiřina Absolonová z Liberce oslavila 101 let

„Vše se musí brát, jak nejlíp to jde,“ říká Jiřina Absolonová, která oslavila neuvěřitelných 101 let. Narodila se v roce 1921 v Pěnčíně a do města pod Ještědem se přivdala.

Jiřina Absolonová z Liberce oslavila 101 let. | Foto: Město Liberec

Pracovala jako pokladní, po mateřské až do důchodu působila jako švadlena. Do školy a do práce byla zvyklá ujít denně pešky několik kilometrů. Dodnes se snaží udržovat v dobré kondici a v pokročilém věku dokonce odložila brýle. „Bývávala jsem slepá, ale na stará kolena se vám všechno zlepší,“ zdůraznila oslavenkyně. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupci města. Popřát jí zdraví a vitalitu dorazila v úterý 10. ledna předsedkyně městské Komise pro občanské obřady a záležitosti Irena Jirásková.