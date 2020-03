Našly se však i výjimky. Například na vyhlídce Panteon nad obcí Malá Skála na Jablonecku, která je oblíbeným cílem výletníků. „Na Panteonu bylo v sobotu v jednu chvíli asi 25 turistů bez roušek,“ popsala Pavlína Kališová z Maloskalska.

Turisty vylákalo hezké počasí do Malé Skály už v pátek odpoledne, kdy se tudy hnaly davy in-line bruslařů a cyklistů mířící na cyklostezku Greenway Jizera. „V pátek přijely na Vransko čtyři auta pohodářů, kteří si přijeli natrhat medvědí česnek. V sobotu ráno už na Panteon cupitalo šest lidí a ani jeden nebyl našinec,“ přiblížil další obyvatel malebné vesničky.

Obec přitom už před týdnem uzavřela všechna parkoviště. „Po zkušenostech s nezodpovědnými a nepoučitelnými turisty jsme uzavřeli až do odvolání centrální parkoviště, stejně tak i parkoviště uvnitř obce, kde je zóna zákazu stání mimo parkoviště. Turisté si ale místo stejně najdou,“ popsal starosta Malé Skály Michal Rezler. „Není žádoucí, aby se turisté v této době potulovali Malou Skálou,“ doplnil starosta.

Rozhodnutí obce schvalují jak místní, tak přespolní. „Takto by měly reagovat všechny obce. Také mě mrzí, že nemohu na výlety, ale teď sedím doma,“ sdělila Martina Černá ze Smržovky.

K uzavření parkovišť přistoupily Liberecký kraj a obce i jinde. Například v místech, kde turisté nastupují na trasy Jizerské magistrály. Zavřena jsou už více než čtrnáct dní parkoviště v Bedřichově, Hraběticích, na Souši či na Jizerce – Mořině. Přesto u kapličky na Hraběticích parkovalo v sobotu odpoledne na silnici asi deset vozů.

I tak hlásí Horská služba relativní klid. „Je pravda, že turistů bylo v sobotu odpoledne více než obvykle, ale lidé se nesrocovali a procházeli se jen v rodinných skupinkách,“ popsal náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín.

Starostovi Kořenova došla trpělivost s davy turistů kráčejících z obce na Jizerku už ve středu. „Komunikaci z Polubného jsem uzavřel v důsledku nezodpovědného chování turistů,“ uvedl starosta Luboš Marek. Obec uzavřela i parkoviště Mořina.

Zákaz vstupu do I. zóny Krkonošského národního parku a patrně i srocování více než dvou osob ignorovala v sobotu trojice skialpinistů v Krkonoších. Jeden z mladíků skončil po pádu na zledovatělém úbočí Studniční hory v královéhradecké nemocnici. „Vše nasvědčuje tomu, že se celá skupina nelegálně pohybovala v první zóně parku, navíc v době nouzového stavu,“ sdělil mluvčí záchranky Královéhradeckého kraje Ivo Novák. Pokud by se záchranáři vystavili kontaktu s rizikovým jedincem, znamenalo by to karanténu mimo jiné pro celou posádku vrtulníku.

Policisté upozorňují, že budou nekompromisně pokutovat přestupky, kterých se lidé dopouštějí porušením zákona o ochraně veřejného zdraví.