Letní jazzová dílna Karla Velebného (LJD) bude ve městě probíhat už po osmatřicáté. Letos se jí podle organizátorů zúčastní více než dvě stovky mladých hudebníků. Posluchači z řad veřejnosti se mohou těšit na koncert lektorů na zámku, absolventské koncerty v Besedě, ale také na improvizované jam session, které pravidelně probíhají v kavárně Jazzová osvěžovna.

„Frýdlant je pokaždý kus pozitivně prožitýho času s mladejma i starejma i s inteligentama i s pakama, a co bude existovat, bude oázou jazzové inspirace v duchu Karla Velebnýho. Kdo tam nebyl, neví co je líheň českýho jazzu a improvizace vůbec. Ať žijem,“ popsal atmosféru letní dílny multiinstrumentalista Jiří Stivín, který je pravidelným lektorem mladých hudebníků.

O tom, že jazz na následující týden ovládne celý Frýdlant, svědčí i množství událostí pro veřejnost. Hned v úterý 17. srpna proběhne od 17 hodin ve výstavních prostorách frýdlantské radnice vernisáž výstavy Jazz World Photo, o hodinu později pak zahrají lektoři Letní jazzové dílny na radničním nádvoří na Koncertu pro první linii.

Ve středu 18. srpna vystoupí různé lektorské sestavy na koncertu, jaký je možné slyšet jenom jednou za rok na nádvoří frýdlantského zámku. „Mimořádné setkání naší jazzové smetánky se zahraničními hosty bývá vždycky velkým hudebním zážitkem. Začátek je v 18 hodin, v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sále městského kina,“ uvedl za organizátory Aleš Benda. Dodal, že poslední dva večery budou patřit zhruba dvěma stovkám frekventantů, kteří ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. srpna 2021 předvedou rodičům, přátelům i místnímu publiku na koncertech v sále restaurace Beseda, co během týdne ve Frýdlantu pochytili.

Dva big bandy

„To, že se mají čím pochlubit, by dosvědčili nejen posluchači závěrečných koncertů předchozích ročníků, ale také publikum v Přerově, kde na Československém jazzovém festivalu 2014 s velkým úspěchem vystoupil Big Band Letní jazzové dílny Karla Velebného. O vysoké úrovni účastníků LJD svědčí také album After Midnight in Frýdlant natočené v roce 2016. Koncerty ve čtvrtek a v pátek budou mít opět skvělé velkokapelové finále: vystoupení připraví a dva big bandy bude dirigovat Neil Wetzel,“ doplnil Benda, který jako moderátor jazzových pořadů vystupuje na koncertech, v rozhlase i televizi. Posluchači ho mohou znát také z rozhlasových vln Českého rozhlasu, s nímž spolupracuje na přípravě pořadů o jazzu

Podle Bendy praotec Čech možná zamířil na horu Říp tak trochu náhodou, zato Frýdlanťák Radek Jech nasměroval kroky jazzmanů do svého rodného města naprosto cílevědomě. „Díky jemu se ve zdejší zemi rytmem a synkopami oplývající usadil a ducha Letní jazzové dílně ve Frýdlantu vdechl Karel Velebný. Pod jeho laskavým dohledem začali v roce 1984 zušlechťovat talent mladých muzikantů přední čeští a slovenští jazzmani,“ popsal začátky jazzové tradice ve Frýdlantu Aleš Benda. Od té doby se každý třetí týden v srpnu sjíždějí do severočeského města čeští i zahraniční lektoři zvučných jmen, „aby mladším kolegům pomáhali nacházet východiska ze slepých jazzových uliček.“

Karel Velebný, jehož jméno nese letní dílna, by letos oslavil devadesátiny. Předloni jeho osobnost přiblížila brožurka Hedvábné vzpomínání a letos po něm dokonce pojmenovali jednu z ulic ve Frýdlantu. Karel Velebný v roce 1989 odešel na věčné jam session, jak eufemisticky popsal jeho smrt Aleš Benda.

Nebeská kapela

Na něj i na další jazzmany, kteří utvářeli podobu letní dílny, budou letos vzpomínat všichni účastníci. „V září 2016 se za Karlem Velebným vydal Karel Růžička, v prosinci téhož roku ho následoval Jaromír Hnilička a loni v listopadu rozšířil kapelu nebeských Frýdlanťáků také Rosťa Fraš. Na jazzovém obláčku své kolegy přivítali Josef Audes, Rudolf Dašek, Radek Jech, Petr Junk, Günter Kočí, Míla Petr, Dodo Šošoka, Jiří Urbánek, Tonda Viktora, Vladimír Žižka. Všem bude patřit vděčná vzpomínka letošních účastníků, kteří přijedou naplnit heslo Karla Růžičky: „Dílna ve Frýdlantu musí být, i kdyby se neměly slavit Vánoce,“ řekl Aleš Benda, kterému se podařilo zorganizovat letní jazzovou dílu i vloni v létě a to přes všechna omezení, která panovala.

Letní jazzové dílna Karla Velebného.Zdroj: Radek PetrášekLetos se díky pozvolnému rozvolňování podařilo do Frýdlantu přivést i zahraniční lektory. Ze Spojených států tak dorazí Američan Lee Andrew Davison, který lektoruje zpěváky a zpěvačky, a už podruhé dorazí také anglický jazzman Andy Schofield, který bude mít na starost saxofony. Po roční přestávce se do Frýdlantu vrátí i Neil Wetzel a Skip Wilkins, kteří tak doplní soubor českých lektorů.

Kromě hudebníků se do města vrátí také fanoušci jazzu z širokého okolí. „Už se moc těším, žádný rok si to nenecháme ujít. Příležitostí poslechnout si jazz na živo tady moc nemáme, takže si to chceme užít naplno. V celém městě panuje skvělá atmosféra, kterou tady jindy nezažijete. Jazz je slyšet v tichých uličkách, po kterých se toulají hudebníci, a stačí se tak zastavit a chvíli poslouchat,“ řekl pravidelný návštěvník letní dílny Jaroslav Sommer Podzimek.