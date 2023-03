Město Liberec připravilo pro občany města tradiční úklid velkoobjemového odpadu, odpadu z údržby zeleně a mobilního svozu nebezpečných odpadů a velkých elektrospotřebičů. Novinkou je, že kontejnery na objemný odpad budou přistavovány odpoledne po třetí hodině.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Krčmář

Jarní úklid bude zahájen v pondělí 3. dubna a potrvá až do 22. června. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří. Dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo velkých elektrospotřebičů.

Mezi objemné odpady patří zejména kusy nábytku, koberce, lina a sanitární keramika. Mezi odpady z údržby zeleně budou vybírány větve, listí, tráva, odřezky a zemina z truhlíků. Mezi nebezpečné odpady patří oleje a tuky, barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, léky, pesticidy, baterie, zářivky a podobně. Mezi velké elektrospotřebiče patří televize, lednice, pračky, myčky nebo mrazáky. Kontejnery neslouží pro odkládání stavebního odpadu nebo odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti.

V rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů bude možné obsluze vozu odevzdávat také jedlý olej a tuky z domácností. Jedná se o odpady, které při uložení do nádob na běžný domovní odpad, nebo po vylití do odpadního potrubí, mohou ohrozit životní prostředí nebo způsobit problémy v potrubí a čističce odpadních vod. Oleje a tuky je nutné odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích.

Harmonogramy jarního úklidu v Liberci:

Kontejnery pro objemný odpad a mapa.

Kontejnery pro zeleň a mapa.

Svoz nebezpečného odpadu a mapa.

Svoz vysloužilých elektrospotřebičů a mapa.

Není možné přidávat další odpad mimo kontejnery. Tento čin lze i pokutovat. Každý obyvatel města, který má řádně zaplacen poplatek za tvorbu odpadu, může využít služeb sběrného dvora FCC Liberec v průmyslové zóně v Ampérově ulici, stanovišti nebo sběrného místa Kovošrotu v ulici Dr. Milady Horákové. Do kontejnerů nepatří ani pneumatiky. Odevzdat je lide mohou zdarma na některém z mnoha sběrných míst.

Město využívá také speciální aplikaci. Ta slouží lidem, kteří plánují odevzdat jakoukoliv věc do odpadu, která by ale mohla ještě někomu dále posloužit.