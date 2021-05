Z cukrárny Jahůdka se stalo pietní místo. Kdo byla vlastně Jana N.? V čem spočívala oblíbenost jejích svatebních koláčků a dortů?

Rodinnou firmu založila maminka oběti v roce 1990, která sama je vyhlášená pekařka a kuchařka. Už za komunistů jezdila po celé zemi a pekla známým svatební koláče. Ty byly vyhlášené. Později doma v Rudolfově si otevřela pekárničku. Tu tvořila místnost se třemi stolečky a peklo se doma v kuchyni. Byli jedni z prvních soukromníků v Liberci a dokonce pekli dort i pro Václava Havla, jenž tehdy přijel. Nejdříve udělali čerstvé koláče a ozdobili je třešněmi. Pak za nimi přišli z radnice a řekli, že tam ty třešně být nesmějí. Tak udělali koláče s jahodami.

Sama Jana N. se vyučila čalounicí a později se začala věnovat počítačové grafice. Nakonec si osvojila i pekařské umění. „U nás se peklo pořád. Vyrůstala jsem v tom. Když jsem přišla ze školy, musela jsem k troubě, v baráku byla k pečení potřeba každá ruka. Kamarádky chodily po diskotékách a já pekla. To víte, že se mi to jako puberťačce nelíbilo. Ale dneska jsem ráda a už bych to za jinou práci nevyměnila," zavzpomínala tehdy Jana N.

Receptury se v rodině dědí. Koláčky i zákusky připravují ručně ze surovin z mlékáren a od zemědělců. Jsou dělané podle staré receptury, tedy je to klasický kynutý koláč, ale s tím, že tam je opravdu všechno, co tam má být, jako je citronová kůra nebo mléko. V minulosti přiznala, že je pro ni důležitá hlavně kvalita. Neměla žádné megalomanské vize, chtěla uspokojit hlavně své stálé zákazníky, které znala i jménem.

Deník měl naposledy příležitost vyzpovídat cukrářku před třemi lety v době vánočních příprav. V cukrárně se tehdy od poloviny října vyrobilo 170 kilogramů cukroví a ruku k dílu přiložila celá rodina. Řeč přišla také na ekonomickou stránku, jelikož suroviny postupně zdražovali a tím se zvyšovala cena i za domácí cukroví. Ani čtyřicet korun za vánoční pamlsky navíc ale nebyl především pro věrné zákazníky cukrárny Jahůdka problém.

Tragédie otřásla veřejností. „Vážím si práce a dobrosrdečnosti, která vyzařovala z této rodiny, kterou jsem a budu obdivovat. Na paní Janu budu moc vzpomínat a bude mě i mé rodině moc chybět,“ napsal pod příspěvek cukrárny na Facebooku jeden z komentujících. Přidali se i další, kteří vyjádřili upřímnou soustrast.