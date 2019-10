Před rokem byl ještě náměstkem libereckého primátora, volby se mu ale příliš nevydařily a Jan Korytář se svou Změnou skončil na liberecké radnici v opozici. „Mám firmu na dotační poradenství, pomáhám ve Čmeláku,“ popisuje dnes Korytář své aktuální povolání. Kromě toho zůstává zastupitelem v Liberci i Libereckém kraji. Byť na otázku, zda je teď spokojenější než vloni, odpovídá, že jednoznačně, pokus o návrat do aktivní politiky nevylučuje.

Vloni, když jsme spolu před volbami neformálně mluvili, jste mi říkal, že čekáte výsledek 30 procent a vítězství. Myslel jste to tehdy vážně?

Ano, já to vždycky myslím vážně.

Nakonec Změna získala jen 13 % hlasů, skončila třetí a v opozici. Jak si to po roce vysvětlujete?

Faktorů bylo více. Na pozici primátora jsme měli za partnera idiota, to se nedá říct jinak. To, jak jsme byli rozhádaní, muselo spoustu lidí otrávit a dělat v takovém prostředí konstruktivní politiku bylo téměř nemožné. Přestože jsme v těch hrozných podmínkách udělali spoustu dobrých projektů, mediální obraz byl strašný.

Hádat jste se s hnutím ANO začali už v roce 2016. Proč jste místo svárů, které městu škodily, vedení města prostě neopustili?

Bude to znít jako klišé, ale měli jsme odpovědnost za město. Starostové to udělali chytře, nechali nás v tom vykoupat a připravili si dobrou pozici na to, aby ve volbách zvítězili. Zvolili výbornou taktiku, myslím si ale, že to byla blbá taktika z hlediska zájmů města.

Co by se stalo, kdybyste z vedení města odešli? Někdo by se pak přeci dohodnout musel.

Jasně, došlo by k dohodě mezi ANO a Starosty, možná ODS, tedy tak, jak je to tu dnes. Změna by se vyautovala, já bych s tím dokázal žít, ale ten, kdo by na tom prodělal, by bylo město.

Měli byste ale asi lepší výchozí pozici do voleb naopak vy.

Kdyby mi šlo o politický úspěch Změny, tak jsme se na to měli možná vykašlat a možná bychom ve volbách uspěli. My jsme si ale první dva roky připravovali prostředí, abychom ve zbylých dvou letech mohli rozjet projekty, získat dotace. Kdybychom se pak vrátili, město by bylo ještě v horší pozici než předtím.

Mluvil jste o více faktorech vašeho neúspěchu. Jaké byly ty další?

Druhá věc je únava materiálu. Část lidí ve Změně tomu, co děláme, přestala věřit, vyústilo to v to, že tu vzniklo hnutí LOL (to založila část bývalých členů Změny pozn. red.). Lidé z toho byli unavení. Myslím si také, že jsme se pohybovali ve velmi nepřátelském prostředí, byly tu nějaké zákulisní dohody, které říkaly „Změna a Jan Korytář nesmí nic dokázat a musíme udělat vše proto, aby nic nedokázali“. To jsem si nevymyslel, mám to od lidí, kteří mají dobré informace.

Starostové se před volbami prezentovali jako jakási sourodá kompaktní skupina, ve vaší kampani jste se objevoval především vy, točil jste i videa, kde jste lezl do popelnice apod. Jak kampaň zpětně hodnotíte?

Nebyla úplně špatná, ale byly tam nějaké chyby. V těch videích jsem byl moc často, to jsme přepálili. Měli jsme také být více mezi lidmi.

V poslední době jste se celkem stáhl do ústraní, na zastupitelstvu za opozici častěji vystupují jiní. Naznačuje to váš pozvolný odchod z politiky, nebo si dáváte pauzu?

Je to spíš jen pauza. Byl jsem trochu frustrovaný, deset let tu dělám politiku, a když si myslím, že jsem pro město udělal nejvíc, tak dostanu „přes držku“. Potřeboval jsem si odpočinout. Také bylo potřeba nové koalici nechat trochu prostor.

Teď už vládne skoro rok. Za co byste ji pochválil?

Radniční zpravodaj má lepší grafiku, v minulosti to byla fakt ostuda.

To zní docela sarkasticky.

Ne, to myslím vážně. Roky to byl tak malý problém, který nikdo nedokázal vyřešit, teď se to povedlo.

Když vás z chodu stotisícového města napadne jako první úspěch taková marginálie, jako byste dával najevo, že se novému vedení nic lepšího nepovedlo.

Navenek se tolik nehádají, jako my (opět přemýšlí). Jo a konečně vznikla kancelář hlavního architekta, kterou se nám prosadit nepodařilo.

Za co byste nové vedení naopak zkritizoval?

Chyba byla, že zrušili oddělení získávání dotací. Vidím, jak teď město nevyužívá konkrétní dotační příležitosti. Já ty dotace získávám pro Čmeláka a pro jiné subjekty a dívám se, jak město o ty peníze přichází.

Nebylo to za vás ale naopak tak, že jste se snažili získávat dotací tolik, že na projekty pak nebyla kapacita? A že šlo i o tzv. měkké projekty, tedy různá setkávání a strategie? Třeba o projektu, kde jste se scházeli s obchodníky v centru a získávali od nich názory, mi někteří z nich říkali, že nevidí žádné konkrétní výsledky.

Když chcete něco zlepšit, tak je to věc na několik let. Mluvíte s obchodníky, vznikne z toho nějaký plán, ten se dodělával, když jsme končili. Na závěrečné setkání ale přišlo asi 15 obchodníků a říkali, že jsou rádi, že se s nimi konečně někdo začal bavit. Na to by ale musel někdo navázat a dál pracovat. Měkkých projektů bylo jen 10 procent, zbytek byly investice.

Jedním z projektů, které jste připravili, byl nový terminál a parkovací dům. Vy jste pak kritizovali, že projekt nakonec přebral kraj, a že se dost možná nestihne podat žádost o dotaci. Není to ale kvůli tomu, že se musel přeprojektovat, protože byl špatně připravený?

Ne. Když se začalo projektovat, město nemělo jiné pozemky, nebyla jiná možnost.



Pak jste ale koupili i pozemky pod autobusovým nádražím, nedá tedy logiku přeprojektovat terminál tam, než jej tísnit podél Žitavské ulice?

Smysl to dává. Dalo by se to ale stihnout na normálně fungujícím úřadě, kde vám všichni neokopávají kotníky. Když ale úřad nefunguje, už se to stihnout nedalo.

Vy fungování magistrátu kritizujete dlouhodobě, není tedy podle vaší logiky lepší projekt postoupit tam, kde to funguje lépe, tedy na kraj?

Jestli kraj projekt zvládne dopracovat, pak to logiku dává, ale zatím to vypadá tak, že to nestihne ani kraj. Navíc, pro kraj je důležitý terminál, parkovací dům tak úplně nepotřebuje, pro město jsou důležité obě věci.

Jste zároveň krajský zastupitel, volby budou za rok. Budete znovu kandidovat?

Asi do nich půjdeme, s kým, to se ještě uvidí.

Chcete být hejtmanem?

Objíždět celý kraj, všude se ukazovat, abych si udržel moc, to mě fakt neláká. Mě by více bavilo být náměstek, třeba pro životní prostředí. To, co mě láká, je, že by se mi mohlo podařit posunout kraj někam směrem k udržitelnému rozvoji.

Je to téma, které vám pomůže ve volbách uspět?

My se z toho téma pokusit uděláme, já to vnímám jako hlavní téma. Pokud nezměníme způsob, kterým zacházíme s krajinou, tak máme našlápnuto k tomu, že civilizace, tak jak dnes funguje, skončí.

Starostové vyhráli volby dvakrát po sobě. Je podle vás reálné, že tomu tentokrát tak nebude?

Může se klidně stát to, co se v Liberci přihodilo ODSce. Byli na vrcholu moci, tři volby po sobě jim vyšly, mysleli si, jak perfektně to zvládají. Pak se stala nějaká chybička a nevyhráli. Myslím, že se to jmenuje arogance moci. Nevím, jestli to přijde teď, nebo později. Co si myslím, že může Starostům zlomit vaz, je třeba podnikatelský inkubátor. Ten pokud vím, nemá žádné výsledky, rekonstrukce jeho budovy stojí stovky milionů.

Jde ale o kompletní rekonstrukci celé budovy.

Podnikatelské inkubátory spouští většina krajů. My jako Změna říkáme, že je spíš potřeba rekonstruovat krajinu, ne stavět barák pro inkubátor, který nefunguje.

Nezajímá většinu lidí spíše to, zda mají opravenou silnici, než péče o krajinu?

Komunikace musí v kraji fungovat, opravovat by se měly. Jde o ty poměry, jediný úspěch, který se nám podařil prolobbovat, byl vznik fondu na zadržování vody v krajině. Ale je v něm jen šest milionů na rok. Chtěli bychom tam dát víc peněz a nemusí to být vůbec na úkor oprav silnic.

A zajímá vás vůbec kraj? Neorientujete se spíš na Liberec? Na krajském zastupitelstvu máte jednu z nejnižších účastí.

To je pravda, ale na krajském zastupitelstvu je velká koaliční většina, a když se hlasuje, tak se nám nikdy nepodaří nic změnit. A i když tam chodím méně než ostatní zastupitelé, jsem jeden z nejaktivnějších. Někteří mají stoprocentní docházku, ale neřeknou ani slovo. Druhá věc je, že ve Čmeláku máme pozemky po celém kraji, jezdím po něm a vidím, v jakém stavu je a co by se všechno dalo dělat.

Aktuálně se vedou jednání o možné předvolební koalici Strany zelených, Pirátů a KDU-ČSL, tu vede váš zastupitel Josef Šedlbauer. Co si to tom myslíte?

Myslím, že to má šanci na úspěch. Jsem ale skeptický, jestli do toho Piráti půjdou, nedává moc politicky smysl, aby svou značku zakrývali. Ale třeba se to kolegovi podaří vyjednat.

Byla by toho součástí i Změna?

Já osobně určitě ne.

Pan Šedlbauer je sice členem Zelených, v zastupitelstvu je ale za Změnu a v regionu vás ale lidé vnímají jako jednu značku. Nepůsobí to jako další štěpení Změny?

Já bych to třeba dělal jinak, ale kolega tomu projektu věří, mně nezbývá nic jiného než čekat, jak to dopadne.

Jan KORYTÁŘ

• Narodil se 18. dubna 1972 v Liberci.

• Byl členem Strany zelených, v roce 2012 z ní vystoupil a založil vlastní politické hnutí Změna.

• Od prosince 2010 do dubna 2011 byl primátorem Liberce za uskupení Změna pro Liberec, od listopadu 2014 byl náměstkem primátora.

• Nyní je zastupitelem v Liberci i Libereckém kraji.