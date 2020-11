Nikoli z Kavčích hor, jak bývá zvykem, ale z Kunratic zahájil vyhlášení soutěže o nejlepší marmeládu starosta obce na Frýdlantsku Milan Götz. Vyhlášení vítězů největší marmeládové soutěže ve střední Evropě Jamparáda se totiž kvůli koronaviru přesunulo na internet.

„Mrzí nás, že jsme se letos nemohli sejít se všemi, kteří se zúčastnili naší soutěže, pogratulovat jim osobně a popovídat si. Covid letošní rok ovlivnil, ale nezkazil nám náladu. Lidé si našli čas, aby uvařili marmeládu,“ řekl Deníku Milan Götz, který společně s rodinami Poděbradských a Liškových stál u znovuzrození Kunratic jako marmeládové velmoci.

Jamparáda totiž navazuje na dobu před první světovou válkou, kdy sklízely marmelády z místní lisovny ovoce a ovocných vín zlaté medaile na soutěžích ve Vídni i Amsterodamu. Firmu založil v roce 1880 Carl Christian Leubner a v Kunraticích fungovala až do první světové války. Později část rodiny přesídlila do USA a zbytek rodiny byl i s většinou ostatních obyvatel Kunratic v roce 1945 vyhnán do Německa. V současné době význam tehdejší fabriky připomíná zchátralý areál a soutěž, kterou tu pořádají od roku 2013.

Sklenice se zavařeninami putovaly do Kunratic z celé České republiky, ale také ze zahraničí. Svůj vzorek poslala i Jana Nováková z ostrova Lanzarote, letos soutěžila s fíkovou marmeládou se zahradní směsí. „Jana Nováková získala druhé místo a zároveň šlo o naši nejvzdálenější marmeládu,“ vysvětlil duchovní otec soutěže Jiří Poděbradský.

Soutěžilo se ve 28 kategoriích podle druhu ovoce nebo zeleniny, které tvořily hlavní složku marmelády. Celkem dostali organizátoři 361 vzorků. Jeden z nich zaslala paní Šárka z Brna. „Autorkou skvělé meruňkové marmelády je má milá tchyně Jana. Já bydlím ve Frýdlantě, ona v Brně, ale ovoce a zavařenina má původ na jižní Moravě, přesněji v malé vesničce Dobré Pole na hranicích s Rakouskem. Babička je nesmělá, a tak přihlášení vyřizujeme my,“ napsala organizátorům paní Šárka.

Výzvu přijala také Helena z Rokycan. „Nejsem soutěživá, ale byl to hec. Marmelády mě bavit nepřestanou, protože ve světě, kde se i z lilku může stát marmeláda, nikdy neztrácíme naději,“ vysvětlila s humorem paní Helena a odkazovala tak na soutěžní kategorie, ve kterých se utkala exotická zelenina a ovoce.

Podle Milana Götze v Jamparádě nikdo neprohrává. „Všechny marmelády jsou úžasné, nikdo se nemůže cítit poražený. Pokud někdo nevyhrál letos, může vyhrát příští rok,“ řekl.

Marmeládové město

Zvláštní cenu pro samosprávy, kterou organizátoři udělují poslední tři roky, letos získalo město Frýdlant. „Už potřetí dostali titul Marmeládové město, protože se jen z Frýdlantu přihlásilo 21 lidí,“ vysvětlil Götz. „Mrzí mě, že se letos nemohli zúčastnit Býškovičtí, protože u nich bylo velké ohnisko koronaviru. Pan starosta Lesák sám nemocí prošel. Nebylo v jejich silách, aby sebrané vzorky doručili až k nám do Kunratic,“ doplnil Götz.

Žezlo pro Marmeládovou obec do dvou tisíc obyvatel tak letos převzala Světlá pod Ještědem a její část Rozstání.