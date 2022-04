Svá přání můžete napsat na lístek a vhodit do sběrného boxu, který je v hlavní budově umístěn před vchodem do Všeobecné knihovny. Sběrné boxy s anketními lístky jsou k dispozici také na všech pobočkách. Svá přání do sběrných boxů můžete psát do 30. dubna 2022.