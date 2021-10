Jaké jsou největší problémy Liberce? Řekněte svůj názor

Liberec v pondělí 25. října od 17 hodin pořádá veřejné fórum, kde mohou občané vznést podněty a hlasovat, na co by se mělo vedení města zaměřit. Zájemci mohou přijít říct svůj názor do Kulturního domu v Liberci.

Město Liberec | Foto: Jiří Částka

Diskutovat s občany budou odborníci, zástupci vedení a pracovníci města Liberec. Mezi tématy, o kterých se bude mluvit, je doprava a parkování, životní prostředí a veřejný prostor, ekonomika a rozvoj města, sociální služby a školství, zdraví a zdravý životní styl, kultura, volný čas a cestovní ruch. Akce je určena široké veřejnosti. Vstup i občerstvení je zdarma.