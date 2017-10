Jak malují šimpanzi ze zoo?

Frýdlant – Nevšední výstavu maleb šesti šimpanzů ze ZOO Liberec hostí radnice ve Frýdlantu.

Výstava maleb šimpanzůFoto: Městský úřad Frýdlant

Zvířata se malováním čas od času baví. Podle kurátorky Dany Sobotkové se šimpanzí malby dají porovnat s prací malých dětí. „Při bližším zkoumání lze najít i charakteristické znaky jednotlivých šimpanzích umělců,“ říká kurátorka výstavy, Dana Sobotková. Výstavu tvoří třicet děl, která převážně vznikala už před lety. Je to ale vůbec poprvé, co budou veřejně vystavena. „Šimpanzi díla tvořili pomocí štětce a houbičky, malovali netoxickými barvami. Někteří totiž barvy rádi ochutnávají,“ dodává kurátorka k výstavě, která bude přístupná denně od 10 do 16 hodin do 22. listopadu.