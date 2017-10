Jak bojovat proti šmejdům? Varovat budou videoklipy

Liberec - Liberec našel další způsob, jak upozornit na nekalé praktiky prodejců. Tento týden se natáčely tři videoklipy, které varují seniory před nevýhodnými nákupy.

Starý pán sedí v malém pokojíku v domově s pečovatelskou službou obklopený sadou hrnců. Těžko říct, co v nich bude vařit, když si na oběd může dojít do jídelny. Rozhodně to ale byla „skvělá“ volba a ještě dostal zájezd. No, nekupte to…

Naštěstí se tentokrát nejedná o skutečný případ, ale jsme na natáčení videoklipu, který má před podobnými „výhodnými“ koupěmi varovat.

To už ale k smutnému starému pánovi přistupuje herečka Šaldova divadla Jana Hejret Vojtková nastrojená jako televizní reportérka: „Seniorovi teď zbývají už jen oči pro pláč, prázdná peněženka a sada nekvalitních hrnců,“ sděluje do kamery herečka. „Stop. Byl jste skvělý. Teď pojedeme na ostro,“ uděluje další příkazy „rejža“, jinak herec a šéf marketingu Šaldova divadla Jakub Kabeš.

„Určitě není pasé na šmejdy upozorňovat. Pořád mění taktiky, přizpůsobují se,“ komentoval po skončení natáčení herec Martin Stránský, který si evidentně roli slizkého prodejce hrnců užíval. O své zkušenosti s prodejci se podělil i hlavní hrdina jednoho videoklipu pan Miroslav Palm. „Setkal jsem s nimi mockrát, ale nenaletěl jsem,“ svěřil se.

NESMÍME POLEVIT

S nápadem natočit sérií videoklipů, které zachycují manipulativní způsoby prodejců, přišel náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. „Přestože jsme v boji proti šmejdům úspěšní, nesmíme polevit, protože budou vždy o kus před námi,“ vysvětlil Langr.

ZLODĚJ, TELEFON I HRNCE

„Videoklipy budou celkem tři, všechny podle scénáře dramaturga Divadla F. X. Šaldy Tomáše Syrovátky,“ sdělil Jan Vrabec z tiskového oddělení magistrátu.

Prvním filmečkem je Zloděj, který poukazuje na schopnost šmejda vnutit se do bytu a ukrást schované úspory. Druhý videoklip, nazvaný Telefon varuje před nevýhodnou nabídkou sim karty a třetí, symbolicky pojmenovaný Láska prochází žaludkem, ukazuje podomní prodej předražených hrnců. Podle ředitele Komunitního střediska Kontakt Michaela Dufka tyto scénky představují nejběžnější situace, s nimiž se senioři mohou doma setkat.

Videoklipy budou dokončeny už v polovině listopadu.