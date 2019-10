Minulý čtvrtek proběhl na téma tramvajové linky seminář určený jabloneckým zastupitelům. Mimo jiné jim představil náklady na stavbu i provoz unikátní meziměstské tramvajové trati, a to včetně krizové varianty. Ta podle opozičních zastupitelů za Piráty a Společně pro Jablonec počítá s tím, že tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem, respektive mezi Vratislavicemi a Jabloncem, zanikne. „Z údajů, které jsme dostali, si myslíme, že zrušení tramvaje je velice reálná varianta,“ sdělil jablonecký zastupitel za Společně pro Jablonec Jakub Macek.

Magistrát se k takovému tvrzení nechce vyjadřovat. „Seminář byl interní záležitostí pro zastupitele, stanovisko město vydá až po jejich rozhodnutí, které padne 17. října na jejich jednání. Do té doby magistrát nechce nic předjímat ani komentovat,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Primátor Jablonce Jiří Čeřovský (ODS) přesto zareagoval. „Z vedení města, včetně mne, nikdo nikdy neřekl, že chce, aby skončila tramvajová trať mezi Libercem a Jabloncem,“ uvedl.

Co bude dál?

Jablonečtí politici tak zkoumají různé varianty dalšího postupu. Času ale mnoho nezbývá. Projekt musí do konce listopadu schválit zastupitelstvo Liberce a Jablonce i vedení dopravního podniku. Jinak nebude možné žádat o evropské dotace, které stavbu z velké části hradí.

Projekt prodloužení tramvajové trati do centra Jablonce je úzce spjat s plánovanou rekonstrukcí tratě mezi Jabloncem a Libercem. Dokonce natolik, že se liberečtí politici obávají, že v případě zavrhnutí prodloužení padne i možnost dotace na rekonstrukci stávající tratě. Což by do pár let znamenalo de facto ukončení jejího provozu.

Ekologicky nevýhodné

To, že by se vedení jablonecké radnice přiklonilo k variantě neprodlužovat tramvaj a provoz nahradit autobusy, považuje vedení Liberce za nepřijatelné. „Nahradit tramvaj autobusy je ekologický nesmysl. Nehledě k ucpaným silnicím by se tím zhoršily emise, které jsou už tak vysoké,“ upozornil náměstek libereckého Jiří Šolc (Starostové).

Liberec kritizuje případný odstup od projektu ze strany Jablonce. Šolc zároveň jabloneckou reprezentaci varuje. „Pokud by od projektu ustoupili, museli by své obyvatele dopravovat autobusy až do Liberce. Není možné, aby je vozili jen do Vratislavic a cestující pak přeplňovali linku číslo 5,“ upozornil.

Proti prodloužení trati v Jablonci bojuje především skupina tamních podnikatelů. Jabloneckému magistrátu předali petici s více než pěti sty podpisy. Petičníci se obávají nejen samotné stavby, ale i hlučnosti a vibrací z případného tramvajového provozu. Šolc přesto věří, že z jejich nápadu sejde. „Pokud by to prosadili, byla by to politická sebevražda,“ domnívá se Šolc.

Upozornil i na to, že dopravní podnik už do přípravy projektu vložil 30 milionů korun, které by přišly vniveč. Daňové poplatníky by zatížily i náklady spojené s případným ukončením provozu a sanací trati.

O možnosti změny projektu na pouhou rekonstrukci bez protažení linky až k autobusovému nádraží nyní jedná vedení dopravního podniku s ministerstvem dopravy. „Aktuálně vedeme intenzivní jednání ohledně možnosti varianty oprava a modernizace. Jednání ještě nejsou u konce. Osobně se jich zúčastní i primátor Jablonce Jiří Čeřovský,“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku Michal Zděnek.