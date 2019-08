„Pokud to z jablonecké radnice nikdo nepodepíše, respektive nebude moci podepsat, může se stát, že z celého projektu za 1,2 miliardy sejde a tramvaj mezi Libercem a Jablonce skončí, protože současný technický stav není udržitelný a bez rekonstrukce se neobejde,“ uvedl v pondělí odpoledne konsternovaný náměstek libereckého primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberec). Společnou schůzku, která měla ztvrdit předem připravené plány, přitom připravovali dva měsíce. „Liberec to sám nezachrání, ani to nemůže, protože nelze realizovat stavby na území města Jablonce,“ upřesnil Jiří Šolc.

Koalice na jablonecké radnici se rozpadla minulý týden právě kvůli primátorovi, respektive kvůli střetu jeho zájmů. Z funkce radního pro ekonomiku byl odvolán Štěpán Matek (Společně pro Jablonec). Jeho rezort zatím převzal sám primátor. Kompetentní k podpisu chystané smlouvy tedy je. Přesto se opakovaně vyjádřil, že se schůzky na dopravním podniku nezúčastní, s nikým jednat nebude a podepisovat nic také ne.

Podpis společného memoranda by se tak mohl posunout až na polovinu září, kdy by mělo zastupitelstvo podle mluvčí radnice Jany Hajné (ANO) zvolit nové radní. Ti by měli nahradit Štěpána Matka (ekonomika) a Petra Klápštěho (územní a strategické plánování a participaci). Právě oni byli těmi, kdo upozornili na primátorův střet zájmů. Poslední krok k rozpadu koalice s Piráty a hnutím Společně za Jablonec udělal přitom sám primátor, když nechal minulý týden vypnout kamerový systém ve městě. Teď kvůli tomu čelí trestnímu oznámení Sdružení místních samospráv ČR.

„O tom, že by se pan primátor neměl dostavit, nic nevím. Společná schůzka je naplánována a pozvali jsme na ni jak vedení obou měst, tak všechny zastupitele,“ uvedla přitom včera odpoledne tisková mluvčí dopravního podniku Martina Poršová. O tom, že se pan primátor schůzky nezúčastní, nás nikdo neinformoval,“ doplnila.

„Na schůzku jsme pozvali všechny jablonecké radní, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy bývalé koalice . Máme připravené všechny podklady, kdo přijde, ten je dostane. Ale blíží se okamžik, kdy se bude muset rozhodnout. Jinak to bude mít fatální následky,“ zdůraznil náměstek Šolc. Do projektu na rekonstrukci a rozšíření trati už Liberec, jako většinový akcionář dopravního podniku věnoval několik milionů. Zda nepůjde o zmařenou investici by měla napovědět odpolední schůzka, která se i přes situaci na jablonecké radnici uskuteční v sídle DPMLJ od 14 hodin.