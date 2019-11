Obavy z konce tramvajové trati č. 11 vyburcovaly opačnou barikádu k ostré palbě. Petici schvalující rekonstrukci stávající trati a její prodloužení do centra Jablonce už podepsalo více než tisíc lidí.

Tramvaj. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Adam Fogl

Jablonečtí zastupitelé vzali ve čtvrtek na vědomí už druhou petici týkající se rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem. Na rozdíl od té kritické, kterou podepsalo na pět set lidí, tentokrát petice za modernizací stojí. „Jsme přesvědčeni, že těch lidí, kteří se bojí tramvaje nebo které to nějak postihne, je daleko méně než těch, kterým to pomůže,“ vzkázal zastupitelům spoluorganizátor petice Nechceme zrušení tramvaje do Liberce Petr Mikula.