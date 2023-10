Sypající se sníh, který přišel s nečekanou intenzitou, překvapil již 15. října 2009 silničáře, řidiče a vlastně všechny obyvatele Jablonce nad Nisou a Liberce.

15. října 2009. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Kamion s letními pneumatikami zablokoval hlavní tah od Liberce na Prahu, silnice v kraji byly sjízdné pouze s nejvyšší opatrností. V částech Jablonce kolabovaly dodávky elektrické energie. „Na vysokém napětí jsme evidovali poruchy v lokalitách Jablonec, Tanvald, Rýnovice, Ostašov," upřesnila před 14 lety mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy, Soňa Holingerová.

Hodinu před tehdejším polednem byl vyhlášen kalamitní stav pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou. Bez elektřiny bylo ve 13 hodin 105 distribučních trafostanic, 80 na Liberecku a Jablonecku a 25 na Děčínsku. K 16. hodině to bylo už 135 distribučních trafostanic.

Ani situace na železnici nevypadala o mnoho lépe. Jak tehdy informoval Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení Českých drah, v důsledku sněhové kalamity, silného větru a padajících stromů došlo k přerušení provozu některých vlakových tratí. „V Jizerských horách nejezdily vlaky na Liberecku a Jablonecku mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Rychnovem u Jablonce, dále pak na trati Velké Hamry-Železný Brod a provoz se zastavil i na lince Kořenov-Tanvald," uvedl konkrétně Šťáhlavský.

Krátce před druhou hodinou odpoledne kalamita vyřadila z provozu veškeré autobusové i tramvajové spoje mezi Libercem a Jabloncem. V té chvíli nejezdily ani vlaky. První autobusový spoj z Vratislavic do Jablonce vyjel znovu před půl třetí odpoledne a zhruba po půlhodině už linku mezi Libercem a Jabloncem obsluhovaly dvě kyvadlové linky. První tramvajový spoj z Vratislavic do Jablonce znovu vyjel až v 15.22, ale jen o pár minut později hlásil dopravní podnik, že tramvaj opět nejede, a to kvůli sněhu spadanému na trať.

Už od půlnoci vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 125 ohlášeným událostem. Do 14 hodin se z tohoto počtu jednalo o dvě dopravní nehody, dva požáry, dvě události byly vyhodnoceny jako planý poplach. „Ve sto devatenácti případech hasiči poskytovali technickou pomoc v důsledku pádu větví nebo stromů pod tíhou sněhu," doplnil tehdejší mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Radek Vojík.

Pod tíhou sněhu větve a stromy padaly na komunikace, elektrické a telefonní vedení, zaparkované automobily a budovy všeho druhu. Na likvidaci následků pracovali profesionální i dobrovolní hasiči, správci komunikací a rozvodných sítí i technické čety obcí a měst. „K úmrtí ani zranění osob nedošlo," dodal Vojík.

V Jablonci se netopilo

První výpadek zaznamenali pracovníci dnes již zaniklé společnosti Jablonecká teplárenská a realitní (JTR) v brzkých ranních hodinách. Po několikahodinové odstávce byly dodávky elektřiny obnoveny. „Pracovníci jablonecké teplárny okamžitě začali pracovat na tom, aby obnovili tlak v parovodu. Když se situaci podařilo stabilizovat, elektřina vypadla znovu," informoval tehdy mluvčí JTR Lukáš Jankovský.

Kvůli intenzivnímu spadu sněhu zasedl dopoledne 15. října 2009 kalamitní štáb města Jablonec nad Nisou. „Na silnicích máme veškerou techniku, která je v této situaci dostupná, kolem osmadvaceti strojů. Povolali jsme i další dodavatele, které běžně nevoláme. Těžký a mokrý sníh komplikuje práci především lehčích strojů,“ řekl Milan Nožička, tehdejší ředitel Technických služeb Jablonec, které mají na starosti zimní údržbu na místních komunikacích města.

O situaci v městské a meziměstské dopravě informoval Milan Svoboda, vedoucí dopravního úseku ČSAD: „Autobusy nám zůstaly stát ve Vlastiboři, Rejdicích, na Černé Studnici, v Huntířove a u Suchých skal. Důvodem jsou často spadlé stromy. Zdržela se ranní linka do Prahy a do Brna. Městská doprava měla problémy na Rýnovické ulici, v Lukášově. Nejezdí autobusy na Maxov, Jindřichov a Hrabětice. Městská hromadná doprava funguje, s problémy v okrajových částech.“

Pro uvolnění situace vedení města rozhodlo na městských placených parkovištích od čtvrtečního dopoledne zrušit zpoplatnění do neděle 18. října. Průjezdnost samotného Jablonce se dařilo udržet. Horší byla situace s meziměstským spojením. Komplikované cestování zažili lidé na trase na Tanvald, ale i směrem od Rychnova. Kamióny na letních pneumatikách klouzaly v rychnovském kopci. Kvůli zimě ředitelé některých jabloneckých škol zrušili vyučování.