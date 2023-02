Nůžky mezi tržním a obecním nájemném se ale jen tak nesevřou. Realitní kanceláře nabízí v krajském městě v průměru 60metrové byty v rozmezí od 11 do 17 tisíc korun měsíčně. Za podobný obecní byt zaplatí jeho nájemce měsíčně 3 až 6 tisíc korun. „Měli jsme štěstí, že jsme získali nájem městského bytu už před mnoha lety, nedokážu si představit, že bych platil více než deset tisíc korun měsíčně. Protože je manželka dlouhodobě nemocná, využíváme i příspěvek na bydlení,“ popsal dvaapadesátiletý Josef z Liberce.

Jeho vrstevník Pavel Láznička z Liberce už bezmála tři desetiletí bydlí v komerčním nájmu. „Platíval jsem nájem dva tisíce, v začátcích byly i energie za hubičku. Teď už platíme za byt se vším všudy skoro dvacet tisíc měsíčně. Někdy si říkám, že jsme zamlada měli jít do hypotéky. Dnes bychom ji měli splacenou,“ popsal.

Liberec zvyšuje zřejmě o plnou výši inflace (meziroční v lednu 17,5 procent).

Průměrná cena za m2 je v rozmezí od 48 do 110 korun.

Velká města Libereckého kraje zatím nájemné o inflační doložku nezvýšila, jednat se o něm ale bude. V Liberci k navýšení nájmů v obecních bytech dojde zřejmě od 1. července. „Patrně už v březnu půjde z příslušného odboru do jednání Rady města Liberce návrh na zvýšení nájmů, a to v plné výši inflace,“ potvrdil mluvčí libereckého magistrátu Tomáš Tesař.

Další zvýšení nájmů

Lehké zvýšení nájmů zažili obyvatelé obecních bytů v krajském městě už loni. Nyní by ale růst nájemného měl být výraznější, inflace v lednu byla meziročně 17,5 procenta. „Plánované zvýšení by nemělo být nějakou zásadní ranou pro rodinné rozpočty, protože drtivá většina nájemníků již nyní pobírá příspěvky na bydlení,“ poznamenal náměstek primátora pro městské bydlení Jan Hruška. „A zároveň musíme rozhodnout, jak nájmy reinvestovat zpět do bytů,“ dodal Hruška.

Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení: „Projednáme návrh na zvýšení nájmů od 1. července letošního roku pokud možno v plné výši inflace. Ještě řešíme detaily.“

Rozptyl nájemného obecních bytů je v Liberci veliký. „Stanovit vyloženě průměrnou cenu by bylo poněkud zavádějící. Nicméně, je to v rozmezí od 48 do 110 korun za metr čtverečný a měsíc. Záleží na typu městského bytu a jeho pronájmu,“ doplnil Tesař.

O zvýšení nájmů v městských bytech nemají zcela rozhodnuto ani v České Lípě, i tady o něm ale přemýšlí. „O úpravě nájmů se nyní jedná, ale není nic rozhodnuto,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Nájem v českolipských městských bytech se liší podle lokality, navíc nájmy město soutěží, takže se dá jen obtížně určit průměrná částka.

V Jablonci o zvýšení nájmů zřejmě jednat nebudou. „Město nezvýšilo ani nezvýší nájmy v městských bytech o inflaci, protože v nájemních smlouvách na byty není sjednaná inflační doložka,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Na zdražování se ale musí do budoucna připravit i stávající nájemníci. U uzavřených smluv může docházet k postupné valorizaci nájemného v souladu s platnou legislativou. Ta počítá s maximálním navýšením o dvacet procent za tři roky.