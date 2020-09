Obrázek krajiny s alejemi obtíženými zrajícími plody naznačuje, že letošní úroda jablek a hrušek bude bohatá. Potvrzují to i sami ovocnáři. „Úroda bude dobrá. S některými odrůdami sice trochu zacvičilo dubnové sucho, ale aleje jsou obalené,“ hodnotí Jiří Teplý z Agrární komory pro oblast Liberecka a Jablonecka.

Současné ceny v maloobchodě tomu ale příliš neodpovídají. Cena za kilogram jablek se zatím jen vzácně dostává pod 40 korun, a to dokonce i na farmářských trzích, kde někteří prodejci kopírují ceny v kamenných obchodech. Důvodem je podle Jiřího Teplého fakt, že jde o jablka z dovozu. „Loni bylo jablek méně a domácí produkce se vyprodala už někdy během ledna,“ poukazuje Teplý na to, že loňská úroda jablek u nás byla nejnižší za posledních deset let.

Zároveň se domnívá, že by ceny mohla srazit právě letošní úroda tuzemského ovoce. „První odrůdy, jako je Gala a podobně, se teprve začínají sklízet, takže je předpoklad, že s podzimem spadnou ceny dolů,“ předesílá Teplý.

Jestli to tak ale bude doopravdy, si ani on, ani další ovocnáři neodvažují tvrdit. „Mělo by to logiku, ale jestli to tak skutečně bude, lze těžko říct. Do obchodních praktik nikdo nevidí. Pokud bude přetlak nabídky, možná budou reagovat snížením cen. Záleží na tom, za kolik budou dodávat do obchodů zahraniční pěstitelé. Čeští sadaři by mohli nabízet jablka za 15 až 20 korun za kilogram, ale pokud Ital nabídne kilo za deset, uvidíme,“ poukazuje Teplý na mantru obchodníků, kterou je jejich marže. A nižší cena znamená podle této logiky vyšší zisk. Rozdíl zaplatí zákazník. S cenou jde obchodník dolů teprve, když ovoce zůstává v regálech a hrozí, že se zkazí.

Také podle sadaře Miloše Thoře z Pěnčína jsou ceny v obchodech nastavené a výrazně se snižovat nebudou. Ačkoli on sám bude jablka prodávat kolem 20 korun. Do konečné ceny se ale podle něj promítají ještě další náklady. „Těch faktorů je tam více. Rostou náklady na energie, skladování i brigádníky, všechno jde nahoru“ konstatuje sadař.

Nejsou česáči

Například česáčů ovoce je podle Thoře stále méně, což se odrazilo i v jejich odměnách. „Za práci teď dáte jednou tolik co dříve,“ dodává. Situaci navíc ztěžuje fakt, že jde zpravidla o zahraniční brigádníky, převážně z Ukrajiny, na které dolehla současná opatření a do Čech se na práci nedostanou.

Zbývají ti, kteří jsou tu nastálo. „Češi se do práce nehrnou,“ shoduje se Miloš Thoř s předsedou Ovocnářské unie Martinem Ludvíkem, podle kterého chybí ochota pracovat v zemědělství deset i dvanáct hodin denně včetně víkendu a podle počasí. Dodal, že ovocnářství v celé Evropské unii je závislé na zahraničních pracovnících. „Krize kolem pandemie to jen ukázala,“ podotýká.

Moštárny jedou

Z obsypaných alejí tak teď budou profitovat hlavně moštárny a lidé, kteří nelení úrodu proměnit v kvalitní nápoje. I když i tam šla cena za výkup dolů. „To ale zase kompenzuje skutečnost, že jablek je hodně.Loni byla výkupní cena 2,50 Kč za kilo a letos se mluví o 1,50 Kč. Pořád se ale vyplatí tím stromem zaklepat, protože jablek je tam letos na rozdíl od loňska hodně,“ dodává Jiří Teplý.