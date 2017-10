Islám není jádro problému, říká žena, která zažila, co znamená být uprchlík

Liberec/Jablonec nad Nisou - V jabloneckém divadle včera zahájili výstavu gobelínů Gordany Momičové. Ženy, která uprchla z válečné Jugoslávie a domov našla v Liberci. Jedna z mnoha uprchlíků.

V malém bytě na jednom z libereckých sídlišť žije už přes dvacet let. Do Liberce přišla z uprchlického tábora poté, co její domov v Bosně a Hercegovině zničila válka. Drsnému osudu, který ji připravil o zemi i o syna, čelí s pomocí svých nových přátel i svého koníčka. Vyšívání gobelínů. Jejich výstavu v pondělí zahájili v Městském divadle v Jablonci. Byla to i příležitost na mnohé se jí zeptat.



Vyšívat jste začala až tady?

Kdepak, vždycky jsem milovala ruční práce. V Jugoslávii už jsem musela desítky svých gobelínů nechat. Vyšívám stále ráda, ale už k nim nemám takový vztah, jako k těm, co zůstaly tam…



Po dvaceti letech jste získala české občanství, půjdete k volbám?

Nepůjdu. Dosud jsem neměla právo volit, takže jsem se tomu hodně vzdálila. Přiznám se, že ani moc neposlouchám, co se teď na předvolební scéně děje.



Většina stran postavila program na strachu z uprchlíků. Co na to říkáte jako člověk, který se v situaci uprchlíka sám ocitl?

Myslím, že se člověk nemá čeho bát. Všude po celé Evropě už uprchlíci jsou, mají tu své mešity, jsou zařazeni do nějaké společnosti. Ano, chápu, že není možné jich přijímat tisíce, protože zatím pro ně nejsou takové možnosti, ale nějaká kvóta by určitě měla být. Když nepřijdou přímo, stejně přijdou z Německa.



Některá hnutí mají islám, islamizaci ve svém názvu. Vy jste měla s ním měla osobní zkušenosti, protože v Bosně, kde jste do války žila, byla muslimů většina. Představuje islám z pohledu soužití takové nebezpečí?

Ne! Oni žili svůj život, poctivě pracovali. Víte, problém je jinde. V zemi, odkud pocházím, nebyly žádné sociální dávky. Tady se ale dávají, a tak někteří uprchlíci, a to nemyslím jen muslimy, nebudou chtít pracovat. Bude je nutné podporovat v rámci systému sociálních dávek. Ale z čeho? Já trochu chápu i Čechy, kterých žije spousta na hranici životního minima.



Když začala válka v Jugoslávii, před genocidou uteklo z Bosny nejvíc muslimů. Tehdy jsme jich přijali mnohem víc, než jsou tolik diskutované kvóty. Znáte jejich příběhy, jak se tu usadili? Jak tu žijí?

Tihle muslimové jsou velmi vázáni na svůj domov. Oni se tu těžko přizpůsobovali. Měli svá uzavřená společenství, kde třeba ženy mohly žít normální život, ale ne takový, jako ženy v Čechách. Tady mají mnohem větší možnosti, ukázat se, projít, ne všem muslimským ženám to tak ale vyhovuje a tak se raději vracely do svého domova. I když tam žijí všelijak. V bídě i bohatství, ale jsou doma, tam kde se narodily…



A myslíte, že tahle svázanost z domova muslimům ze Sýrie a dalších zemí Blízkého a Středního Východu chybí? Vždyť na mnohých místech v bývalé Jugoslávii také měli válkou zcela zničené domovy. Třeba takový Mostar…

Oni se nebudou chtít vracet. Pokud dostanou sociální dávky, proč by se vraceli, když tam už nic nemají, a oni opravdu nemají. Mnoho lidí, kteří Západ okusili, se už nechce vracet. Zvlášť mladí, nebo ti, co tu už mají rodiny. Raději se zařadili, než aby se vraceli.