Pohádka Princové na draka se snažila ukázat, že statistika sice nuda je, ale má cenné údaje. To nová expozice MatematikUm v libereckém science centru iQlandia přináší odpověď na otázku „Budu tohle někdy životě potřebovat?“, kterou si často řada z nás klade v souvislosti s matematikou.

Na Světový den ukulele se v liberecké iQlandii otevřela nová expozice MatematikUm, jejíž výstavba zabrala dva roky. Na ploše 400 metrů čtverečních vznikl komplexní soubor didaktických pomůcek a programů, které jsou zaměřené na kritická místa učiva a matematiku v praxi. „Na názorných a hmatatelných příkladech si děti mohou vyzkoušet řadu pravidel a zákonitostí, se kterými matematika pracuje a je těžké si je představit v praxi,“ sdělil manažer pro vědu a vzdělávání v iQlandii Petr Desenský. Nejen žáci objeví, že matematiku lze používat v každodenním životě i mimo školní lavice. „Například zjistí, jak ve stavebnictví zjednodušuje práci znalost a schopnost využití Pythagorovy věty. Děti si také vyzkouší, jak si vypočítat, kolik potřebují štěrku, co všechno ve světě kolem nás je v poměru zlatého řezu, jak se díky matematice přírody zlepšily videohry nebo si díky hře ve virtuální realitě procvičí prostorovou představivost,“ dodal Desenský.

Zrychlí hojení. Liberecký start-up začne vyrábět léčivé nanonáplasti

Celá expozice vyšla na osm milionů korun a vznikla za podpory projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. „Chceme podpořit matematickou gramotnost dětí a pomoci vytvořit podmínky pro jejich profesní a odborný růst,“ podotkl náměstek hejtmana Dan Ramzer. Do budoucna je plánováno 140 návštěv základních škol, středních odborných škol a učilišť. Celkem by mělo programy projít za dva roky 7 000 žáků. „Podle mezinárodního průzkumu PISA nedosahují matematické vědomosti čtvrtiny našich patnáctiletých žáků úrovně nezbytné pro řešení úkolů běžného života. Zato nenávistí k matematice vynikají čeští žáci i ve světovém měřítku. Co s tím? Všechno je v rukou učitelů, rodičů, ale třeba i science center, která mohou budovat k matematice kladný vztah,“ podotkl ředitel iQlandie Pavel Coufal.

Expozice mapuje využití matematiky například v historii, v informačních technologiích, v umění, ve světě her nebo ve stavebnictví. Součástí je i speciální hra „Stavařská matematika“, která vznikla díky spolupráci iQlandie a konsorcia pěti stavebních firem – Metrostav, Subterra, STRABAG, Skanska a AED project. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s výpočty staveb ve starověku, ale i s nejnovějšími trendy zahrnujícími informační modely budov či rozšířenou realitu. „Cílem je představit veřejnosti proměnu tohoto krásného oboru od egyptských faraonů po digitální současnost a zvýšit zájem dětí o jeho studium,“ doplnila Jana Kořínková ze společnosti Metrostav.