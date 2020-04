Lékaři Krajské nemocnice v Liberci apelují, aby lidé, kteří mají chronické onemocnění tohoto typu, ve strachu před nákazou koronavirem nepodcenili jakékoliv příznaky či potíže a na vyšetření do nemocnice přišli. To se týká i pacientů s nádorovým či dalším chronickým onemocněním.

Nemocnice musely v důsledku nouzového stavu zrušit plánované operace a omezit také fungování některých ambulancí. Odklad péče se však rozhodně netýká pacientů s chronickým onemocněním nebo problémy, které by mohly v důsledku dlouhodobého odkladu vážně ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život.

„Koronavirus je problém, na který je nemocnice připravená, ale nechceme dopustit, aby byly zanedbány choroby, které bez ohledu na nouzový stav mají svůj přirozený průběh a mohou se během doby jeho trvání dramaticky zhoršit,“ varoval ředitel krajské nemocnice Richard Lukáš.

Jako příklad uvedl nádorová onemocnění, ale také kardiovaskulární choroby, které jsou u nás stále na prvním místě co do počtu úmrtí. Lékaři apelují na všechny chronicky nemocné, ale i lidi, u nichž se objevily náhlé potíže, jako třeba bolesti na hrudníku, břicha či další nezvyklé příznaky, jež mohou signalizovat závažnou nemoc, aby se rozhodně nebáli do nemocnice přijít v obavě, že se nakazí. Infarkt či nádorové bujení totiž může jejich život ohrozit víc než obavy z koronaviru.

„Zrovna nedávno jsme tu měli padesátiletého muže, který měl „jen“ bolesti na hrudníku a doma se začaly zhoršovat,“ popsal přednosta krajské kardiologie Rostislav Polášek.

„Přesvědčili jsme ho, aby přišel, a ukázalo se, že měl velmi těsně zúženou jednu z hlavních tepen. Kdybychom ho neošetřili, byl by brzy postižen velkým infarktem, jehož důsledky by pravděpodobně nesl do konce života,“ poznamenal Polášek.

Dodal, že riziko úmrtí při rozsáhlém infarktu je podle něj rozhodně větší než v případě koronavirové infekce. Zmíněný muž patřil k těm, u něhož se přitom s plánovaným zákrokem počítalo. Nemocnice proto takové pacienty kontaktuje a snaží se je přesvědčit, aby návštěvu nemocnice zbytečně neoddalovali.

ONKOLOGIE JEDE DÁL

To se týká i pacientů Komplexního onkologického centra. „Péče o pacienty pokračuje sice v přísném epidemiologickém režimu, ale bez jakýchkoliv omezení. To se týká i pacientů s akutními problémy,“ upozornil přednosta centra Jiří Bartoš.

Svou zkušenost potvrdila i padesátiletá pacientka onkologického centra. „Na kontrolu jsem měla jít týden po vyhlášení karantény a samozřejmě, že jsem cítila určité obavy, ale zbytečně. Prošla jsem kontrolním stanem a na oddělení už vše probíhalo standardně. Pro mě je teď léčba naprosto zásadní a byl by nesmysl některé kroky odkládat ze strachu před nákazou, která je podle mě horší v televizi než v reálu,“ uvedla žena, která se léčí s rakovinou prsu.

„Lidé se nemusí bát, pacienti s tímto (koronavirovým) onemocněním se pohybují po přesně vymezených trasách a nepřijdou do styku s ostatními pacienty, kteří potřebují naši péči,“ ujistil ředitel nemocnice.

SELEKCE NEMOCNÝCH

V nemocnici navíc teď fungují zostřená pravidla, která možnost nákazy eliminují. Při vstupu se lidé řadí v rozestupech před stanem, kde je zdravotníci vyšetří. Pokud by vykazovali zvýšenou teplotu či jiné příznaky virového onemocnění, nejsou do nemocnice vpuštěni a je jim věnována zvláštní péče.

„Nastavili jsme takový systém, aby se pacienti s kardiovaskulárními chorobami nemohli setkat s potencionálně nemocnými. To riziko není větší, než když si jdou lidé nakoupit. Tak jako navzdory koronaviru musí jíst, je potřeba, aby pečovali o své zdraví, pokud jsou chronicky nemocní,“ doplnil Polášek.