Dva měsíce stánek, ze kterého si mohli zájemci odnést kávu a pečivo, a poté zkušební provoz, který vyvrcholí v pátek 13. října oficiálním a slavnostním otevřením nové kavárny v Oblastní galerii v Liberci.

Nová lázeňská kavárna, kterou provozuje pražírna kávy ze severu Čech Nordbeans. | Video: Jiří Louda

Stojí za ní pražírna kávy ze severu Čech Nordbeans, která v městě pod Ještědem provozuje kavárnu Dok vedle vlakového nádraží či Sweet City v Ruprechtické ulici. „Hlavní smysl zkušebního provozu spočíval v tom, abychom poznali místní klientelu, seznámili se s prostředím a galerií a vyladili provozní detaily,“ řekla Deníku generální manažerka provozu kaváren Nordbeans Klára Schläferová s tím, že to je jejich první zkušenost s uměleckým prostorem.

Nová lázeňská kavárna poskytne návštěvníkům odlišný zážitek i nabídku oproti již zavedeným podnikům. Brunchové menu obsahuje například sendvič či jogurt s domácí granolou. Poznávacím znamením bude dort sachr a od čtvrtka do soboty bude otevírací doba do 20 hodin. Příchozí si tak budou moci dopřát skleničku vína společně a talíř s farmářskými produkty v podobě klobás a sýrů. „Velkou roli hrají v nabídce i čerstvé freshe, smoothie nápoje a ginger shoty,“ zdůraznil manažer marketingu Jakub Lačný s tím, že by z kavárny rádi vytvořili místo, kde se budou soustřeďovat lidé z okolí. V přilehlém parku plánují pořádat různé sportovní aktivity, koncerty i pikniky. „Je to pro nás výzva. Samotný prostor nás oslovil, měl ducha a toho chceme využít,“ doplnila Schläferová.

Při příležitosti slavnostního otevření představí i novou identitu značky, která vznikala poslední dva roky ve spolupráci s libereckým designérem Tomáše Procházkou. Jelikož plánují s kávou expandovat i za hranice České republiky, tak cítili, že staré logo v zahraniční konkurenci neobstojí. „Spíše než o revoluci značky jde o její evoluci. Nové logo se bude hodit jak do pětihvězdičkového hotelu, tak bude fungovat i u malého coffee shopu pro mladé lidi,“ svěřil se Lačný.

Součástí pátečního programu, který odstartuje v 17 hodin, tak bude vedle koncertu Františka Bielika a kávových drinků ze soutěže Coffee in Good Spirits od Bylo, nebylo právě malá výstava nové vizuální identity pražírny Nordbeans.