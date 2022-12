Šestikolka Can Am Outlander MAX 6x6 XU, MY 22 bude určena mimo jiné pro lezeckou skupinu stanice HZS Liberec. "Za zmínku stojí, že vozidlo disponuje odnímatelným tažným zařízením a umožňuje přepravu záchranářských nosítek typu Spencer – díky kterým budou mít hasiči možnost transportu pacienta z místa zásahu ke zdravotníkům," řekla tisková mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.