Kvůli zvýšenému výskytu sinic zakázali hygienici koupání v rybníku Bažantník u autokempu v Sedmihorkách nedaleko Turnova už minulý týden. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje o tom informovala na svých webových stránkách.

Koupání v Sedmihorkách může ohrozit zdraví

Zákaz koupání platí už od pátku 2. srpna do odvolání. Podle hygieniků hrozí akutní riziko poškození zdraví. „Konkrétně tato voda ke koupání s obsahem sinic může způsobit vyrážky,zánět spojivek, rýmu. Toxiny sinic mohou způsobit střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavya ve vážných případech může dojít ke vzniku jaterních problémů," uvedli hygienici ve vydaném opatření obecné povahy.

Dočasný zákaz používání vody ke koupání platí do doby, než budou předloženy vyhovující výsledky laboratorních rozborů. Problematická je voda v Sedmihorkách opakovaně, za posledních šest let je to potřetí, co hygienici vydali zákaz koupání pro rybník Bažantník. V roce 2019 platil od poloviny července do poloviny srpna a v roce 2022 v srpnu. Pokaždé to bylo kvůli zvýšenému výskytu sinic.

Dobrá voda na koupání není ani na Hamerském jezeře

Na pátém, nejhorším, stupni hodnocení kvality vody je rybník Bažantník ze sledovaných přírodních koupališť v Libereckém kraji jediný. Na čtvrtém stupni je v kraji jedno. Po posledním rozboru vody si o stupeň pohoršilo Hamerské jezero na Českolipsku. I tam jsou důvodem přemnožené sinice.

Čtvrtý stupeň znamená, že voda není vhodná ke koupání. Zdravotní obtíže po koupání v takové vodě mohou mít zejména citlivější lidé, mezi něž patří těhotné ženy, děti nebo alergici. Lidé by se po koupání měli pokaždé osprchovat.

Zhoršila se kvalita vody i na dalších přírodních koupalištích v kraji. Na třetím stupni je kromě Máchova jezera nově i přírodní koupaliště v Nedamově u Dubé a v Českém Dubu. Z prvního na druhý stupeň si pohoršila přírodní koupaliště ve Sloupu v Čechách a v Jablonném v Podještědí. Na druhém stupni značící mírně zhoršenou kvalitu vody jsou už několik týdnů i přírodní koupaliště v Zákupech a Harrachově.