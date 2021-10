Dodala že v žádném z vyšetřovaných vzorků nebyla zjištěna přítomnost patogenních organismů například Salmonella species či Listeria monocytogenes, které by mohly mít za následek závažné ohrožení zdraví. Patogenní mikroorganismy vyvolávají onemocnění mnohdy i s těžkým a závažným průběhem.

Hygiena letos neeviduje žádný výskyt hromadného onemocnění, které by souviselo právě s prodejem točené zmrzliny.

Krajská hygiena Libereckého kraje (KHS LK) se během letní sezóny zaměřila na kontrolu točených zmrzlin, do poloviny září hygienici provedli 29 cílených kontrol. Ze 23 odebraných vzorků, bylo deset nevyhovujících. Výrobcům nařídili provedení sanitace výrobníků zmrzliny a uložili 10 blokových pokut v celkové výši 27 000 korun.

