Po celý letní semestr bude v předsálí auly univerzitní budovy G k vidění interaktivní objekt věnovaný poctě Karla Hubáčka. Součástí interaktivního technického objektu je zvuková produkce, textové informace a videoprojekce. Připravoval ho děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Jan Stolín společně se studenty.

Slavnostní večer „Karel Hubáček 100“ se uskutečnil v univerzitní aule. Součástí programu bylo odhalení interaktivního objektu s Hubáčkovými citáty. | Foto: Deník/Jiří Louda

„Lidé znají Hubáčkovy stavby, ale já chci zdůraznit i jeho lidské kvality, které jsou právě v dnešní době velmi ojedinělé. Byl to skutečný vizionář, člověk s obrovskou odvahou a otevřeností, zároveň skromný a pracovitý. To jsou podle mě rozhodující hodnoty, které by měl skutečný umělec vyznávat a já se neúnavně snažím šířit tento názor i mezi svými studenty,“ řekl Jan Stolín.

V pátek 23. února, na kdy připadlo výročí narozenin architekta, se uskutečnil v univerzitní aule slavnostní večer „Karel Hubáček 100“. V moderované diskuzi připomněli Hubáčkův odkaz pro dnešní svět. Součástí programu byla i slavnostní premiéra krátkého filmu, který připravila severočeská pobočka Paměti národa. „Projekt Paměť národa neziskové organizace Post Bellum je on-line pokladnicí výrazných příběhů 20. století. Takovou stopu zanechal nejen v Liberci nebo Libereckém kraji výjimečný člověk, architekt Karel Hubáček. Dokument s názvem ,Maják Karel Hubáčekʻ, který zachycuje ve vzpomínkách kolegů, přátel a rodiny směr, jenž v temném normalizačním moři ukázal desítkám mladých architektů,“ podotkla ředitelka severočeské Paměti národa Michaela Pavlátová.

„Karel Hubáček stál u zrodu naší fakulty umění a architektury. V prvních letech po jejím založení tu vyučoval studenty v rámci ateliéru a byl i vedoucím katedry. Nepřeháním, když řeknu, že značka FUA má svůj zvuk i díky odkazu Karla Hubáčka a celého avantgardního sdružení SIAL. Přes Jiřího Suchomela a přes celou řadu dalších osobností je naše fakulta s tím tvůrčím podhoubím 60. let stále v kontaktu,“ dodal rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

