Dědička rodu, Johanna Kammerlanderová, si nárokuje vrácení majetku v hodnotě 3 miliardy korun. Soudní spory se táhnou od roku 1992. Kromě zámku Hrubý Rohozec chce dědička rodu Walderode, která dle verdiktu soudu není oprávněnou osobou z hlediska restitučního nároku, vrátit zpět o pozemky okolo zámku či lesy v majetku Lesů ČR nebo pozemky dnes již několika soukromých vlastníků. Na žalované straně je zastoupeno celkem 15 subjektů.

Právní zástupce šlechtického rodu Roman Heyduk chce podat dovolání k Nejvyššímu soudu. „Nejvyšší soud nám to pravděpodobně odmítne, poté máme právo to podat k soudu ústavnímu. Ústavní stížnost se musí podat proto, že jsou tady dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu a jedno rozhodnutí Ústavního soudu, která jsou protichůdná. Jediný, kdo má právo do toho vnést jasno, je Ústavní soud,“ řekl Heyduk.