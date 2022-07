V libereckém obchůdku nabízí věci od českých značek. Snaží se o to, aby v nich bylo zahrnuto poctivé řemeslo, ohled na přírodu a design, který je jim určitým způsobem blízký. V nabídce mají pestrou paletu výrobků, od oblečení a bytových doplňků přes šperky a kosmetiku až po papírnictví nebo likéry.

Značky, které zaujmou

„Často nás tvůrci osloví, napíšou a někdy přijdou osobně. My pak dáme hlavy dohromady a rozhodujeme se, jestli je to to pravé, co nesmí v Hrsti chybět. Ale je běžné i to, že najdeme značku, která nás zaujme, a nabídneme spolupráci my,“ podotkla další zakladatelka Dominika Křenková.

Důležité pro ně je také to, aby nové výrobky zapadly do jejich konceptu. V potaz berou i vztah mezi nimi a samotným tvůrcem. „Vlastně to bývá taková srdcovka. Musí to s protistranou vždy ladit po všech směrech,“ dodala.

V Libereckém kraji je přes 130 táborů, hygienici se chystají na jejich kontroly

Obě tvůrkyně přiznaly, že využití prostor předčilo jejich očekávání. Kromě dílny se stala Hrst showroomem přibližně osmdesáti tvůrců a zároveň místem, kde probíhají workshopy či prezentace. V neposlední řadě slouží aktuálně i jako malá mateřská škola pro jejich děti.

„Dá se říci, že náš původní cíl je naplněn, vlastně možná přeplněn,“ podotkla se smíchem Bogarová.

Hrst ve dvorku

Do budoucna plánují navázat tam, kde skončily před vypuknutím epidemie koronaviru. Znovu rozjet akce jako promítání filmů nebo cestovatelské přednášky. Už uspořádaly několik menších trhů pod názvem Hrst ve dvorku.

Se samotným pojmenováním obchodu přišel jejich kamarád. Existovalo několik alternativních názvů, ale od začátku věděly, že půjde o české slovo. „Název odkazuje na to, že máme v obchůdku od všeho kousek, tedy hrstku,“ upřesnila Křenková.

Maliny pěstují pro radost. Jejich plantáž je voňavou vzpomínkou na dětství

O tom, že svou práci dělají dobře, svědčí i pozitivní zpětná vazba. Jelikož krámek je schovaný ve dvorku a nikoliv na rušném místě, jsou provozovatelky odkázány na reklamu, kterou jim dělají spokojení zákazníci. Ti je často přirovnávají k oáze klidu a pohody a stává se, že lidé spíše než na nákup jdou načerpat atmosféru a popovídat si.

„Vidíme, že to vážně funguje. Většina z nich se vrací a rádi posílají své známé. To je pro nás nejlepší ocenění, jaké může být,“ uzavřely vyprávění kamarádky a kolegyně.