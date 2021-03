Podle Lukáše Hýbnera z odboru správy veřejného majetku libereckého magistrátu je totiž zakázán jakýkoli zásah do pozemku mimo pronajatého místa. V dopise pak lidem píše, že při údržbě hřbitova hrozí poškození majetku jejich i města, dochází k poškozování techniky při udržovacích pracích a může dojít také k újmě na zdraví. Majitelům hrobů dal pak správce hřbitova čas na vyřešení věci do konce března. Pokud věci neodstraní, dopouští se porušení řádu veřejného pohřebiště.

Jedním z příjemců dopisu byl Radoš Čivrný, který se stará o několik hrobů na hřbitově v Ruprechticích. „Hrob jsme si udělali v Liberci asi před 6 lety. Přestěhovali jsme se z Prahy. Připadal jsem si jako kriminálník, když mi přišel dopis, že musím do konce března odstranit kamínky, které jsem vysypal okolo hrobu. Zdá se mi to dost přehnané. Mohli by přimhouřit oko,“ řekl Deníku Čivrný.

Kamínky kolem hrobu vysypal proto, aby vyrovnal terén. „Když jsme hrob dělali, tak jsme viděli, že to mají podobně udělané i další hroby. Nenapadlo mě, že je to zakázané. Nevím, komu to vadí. Chápu, že mají stanovy a vyhlášky, ale je tady spousta jiných věcí, které je potřeba udělat. Nikdy jsem s nimi neměl problém,“ vysvětlil Čivrný a dodal, že mu nezbude nic jiného než kamínky odstranit. „Někteří lidi se sem chodí každý den vybrečet a přitom se starají o hroby. Jsou staří a nedovedu si představit, jak budou tady ty kamínky sami odstraňovat nebo co se stane, pokud to neudělají,“ uvedl Čivrný.

Podobný dopis dostala i paní Miloslava z libereckého sídliště Dobiášova. Místo kamínků ji ale správce hřbitova informoval o tom, že odstranil všechny věci, které se nacházely za náhrobním kamenem hrobu, ve kterém jsou uloženi její rodiče. „Překvapilo mě to. Nikdy s tím nebyl problém. Měla jsem tam náhradní svíčku a láhev s vodou na zalévání. K dopisu byla přiložena i fotka mého hrobu na hřbitově u krematoria,“ informovala Miloslava.

Novou praxi zavedl odbor správy veřejného majetku města, který je provozovatel a správce pohřebišť ve vlastnictví Liberce. Deníku to potvrdila referentka oddělení komunálních služeb Jaroslava Kalinová. „Vzhledem k tomu, že dlouhodobě dochází k rozsáhlému znečišťování pohřebišť, kdy nájemci hrobových míst znehodnocují pietní místa tím, že odkládají různé předměty za hrobová zařízení, vysazují neoprávněně zeleň a obsypávají hrobová zařízení ozdobnou drtí, byli jsme nuceni přistoupit k radikálnímu řešení a začali jsme odstraňovat veškeré předměty, nacházející se mimo hrobová zařízení, a prořezávat neoprávněně vysazenou zeleň, kterou pak nájemci dále neudržují,“ vysvětlila Kalinová.

Podle ní dochází k dehonestaci pietních míst, ze kterých se pak stává skládka komunálního odpadu. „Těch případů je stále víc a víc. Museli jsme už zakročit. Lidé si na své místo mohou dát, co chtějí, ale všechny ostatní prostory okolo hrobu už musí zůstat bez zásahu,“ dodala Kalinová.

Společnou snahou pronajímatelů hrobů a správců hřbitova je podle Kalinové to, aby byly hřbitovy hezké a udržované. „Lidé, kteří od nás dostali dopis s výzvou, musí vše uvést do původního stavu. Vždycky se s námi ale dá domluvit, stačí zavolat. Když na odstranění těch kamínků třeba nebude mít někdo starší sílu, mohou pomoct chlapi hrobníci,“ informovala Kalinová.

Liberec spravuje kromě hřbitova přiléhajícího k libereckému krematoriu ještě dalších 7 hřbitovů v Ruprechticích, Machníně, Horním Růžodole, Rudolfově, Ostašově, Vesci a Radčicích.